Hayat Usain Bolta büyük şok Milyonlarca doları kayboldu
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Usain Bolt'a büyük şok: Milyonlarca doları kayboldu

Tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olarak kabul edilen Usain Bolt'a ait bir hesaptan milyonlarca dolar kayboldu. Bolt'un menajeri Nugent Walker, hesaplardaki tutarsızlıkların anlaşılmasından sonra Jamaika Mali Soruşturma Birimi'nin olayı incelemeye başladığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Usain Bolta büyük şok: Milyonlarca doları kayboldu
​Usain Bolt

Rekorlar kırarak sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan atletizm efsanesi Usain Bolt'a ait bir hesaptan milyonlarca dolar kayboldu. The Guardian'da yer alan habere göre, Bolt'un menajeri Nugent Walker, Jamaika Mali Soruşturma Birimi ve Mali Hizmetler Komisyonu'nun yatırım şirketi Stocks and Securities Limited'deki (SSL) davayı incelediğini söyledi.

Walker, Bolt'un SSL'deki hesaplarında tutarsızlıklar gibi görünen şeyleri ilk olarak Çarşamba günü fark ettiğini söyledi. Walker, Gleaner'a "Bunun temeline inmek için ilgili tüm adımlar atıldı" dedi.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK ATLETİ

Tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olarak kabul edilen Bolt, 100m, 200m ve 4x100m bayrak yarışlarında dünya rekorlarının sahibi. 36 yaşındaki oyuncu 2017'de emekli oldu ve bir dizi kazançlı sponsorluk anlaşmasına sahip. Yalnızca 2016'da sponsorluk, para ödülü ve katılım ücretlerinden 33 milyon dolar kazandı.

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