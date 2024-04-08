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Hayat

Uzay ve havacılık senaryoları yarışacak

04:00 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:50 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 11’incisi düzenlenecek “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali”nde havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak. Festivalde, bu isimlerin tema olarak kullanılacağı senaryolar yarışacak. En iyi 7 senaryonun film haline getirileceği, 1-10 Haziran’daki festivale başvurular, 1 Mayıs’a kadar sürecek. Kısa film kategorisinde ise insan ve insani değerleri yücelten eserler arasından en iyi 7 film seçilerek gösterime alınacak. Detaylı bilgi için ehlisanat.org adresi ziyaret edilebilir.



#Bilim
#Film Festivali
#Aktüel
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