Uzmanından dikkat çeken iddia: Donduğunda kristalleşiyorsa dikkat!

Hava sıcaklıklarının 35 derecenin altına düşmediği şu günlerde özellikle bal tüketmeyi seven vatandaşların akıllarında ‘balı nasıl saklamalıyım’ sorusu oluşuyor. Satıcılar, yüksek sıcaklıklara rağmen balın buzdolabına konulmaması konusunda vatandaşları uyarırken, direkt güneş ışığına da maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

İHA

Sıcak havalardan korkarak buzdolabına konan balda oluşan kristalleşme, glikoz konulduğunun işaretçisi olduğundan bu balın yenilmemesi öneriliyor.

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“Balı buzdolabına koymayın, direkt güneş ışığına maruz bırakmayın”

Eskişehir’de yöresel lezzetler üzerine satış yapan işletmeci Elif Yıldız, bal ile ilgili birçok bilgi kirliliği olduğunu, çok fazla seçeneği olan balın orijinalliğinin çoğu zaman ayırt edilemediğini aktardı.

Balın saklanması konusunda konuşan Yıldız, “Bal asla sıcakta bozulmaz. Petekli balda ise peteği eriyebilir. Balın üretiminde üreticiler arıyı özellikle soğuk havalara maruz bırakmazlar, ısı dengesi için mücadele verirler biz de arının ürettiği balı buzdolabına koyma gereksinimi duymayız. Balı saklarken en sık yapılan hatalardan biri direkt güneşe bırakmak, diğeri ise buzdolabına koymaktır. Balın raf ömrü çok uzundur. Eğer orijinal doğal bal ise 2-2,5 yıla kadar dayanabilir” diyerek balın buzdolabına konmasının gereksiz olduğunu belirtti.

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İHA

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“Kristalleşen balı tüketmeyin”

Kışın normal bir mutfak dolabında saklanan balın da donabileceğini dile getiren Elif Yıldız, bu durumda balı ‘benmari’ yani sıcak suyun üzerine bir kap içerisinde eritme yöntemi kullanılabileceğini aktardı. Donan balın kaşıkla kontrol edilerek tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, “Normal bir mutfak dolabında saklarken de bal bazen donma yapabilir. Eğer orijinal balsa kışın donabiliyor. Donma yapan balı direkt ısıya maruz bırakmak yerine benmari usulü ile tekrardan eski haline getirebilirler.

İHA

Ama eğer yazın sıcaklardan korkup buzdolabına koyarsanız da balınız donar, burada da dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Donan balınızı kaşıkla kontrol ettiğinizde çıtır çıtır şekerlenme sesi gelmiyorsa, sürülebilir bir çikolata kıvamındaysa bu orijinal baldır. Kristalleştiyse eğer kesinlikle yemeyin ve çöpe atın. Bu bala glikoz konulmuştur, orijinal değildir” diyerek önerilerde bulundu.

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FOTOĞRAF 8 Açmabaşı Mahallesi’nde yaşayan Şerif Sarı, kar nedeniyle fındık bahçesine devrilen Gürgen ağacını kesti. Ağacın içten çürüdüğü için devrildiğini belirten Sarı, havaların ısınmasıyla fındıklarına zarar vereceğini düşündüğü ağacı parçalayıp, yakacak olarak kullanmaya karar verdi. Sarı, ağacı parçalara ayırıp fındık bahçesinden çıkardığı sırada, ağacın kovuğunda bal olduğunu fark ederek şaşkınlık yaşadı. Sarı, “Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Bugün o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum” dedi. Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu Çürümüş ağaç kovuğundan çıkanlar şaşkına çevirdi: Böylesi ancak belgesellerde olur Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum" dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 05:04 Tesise dadanan ayılara bal testi yaptırdı Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabii tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. BiP'te paylaş

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