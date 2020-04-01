Hayat Vaktimizi okuyarak geçirelim Albayrak grubundan Evde kal kampanyasına destek
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Vaktimizi okuyarak geçirelim: Albayrak grubundan 'Evde kal' kampanyasına destek

Birlikte Dağıtım birbirinden güzel dergileri, okurların ayağına getiriyor. Virüs salgını nedeniyle evde kalınan bu dönemde vaktin nitelikli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Teoman Ezici, “Sosyal izolasyon sürecinde en faydalı aktivite, evde dergi ve kitap okumaktır. Ruhumuzu okuyarak beslemeliyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal izolasyonla birlikte evde kaliteli vakit geçirmenin yolu okumaktan geçiyor. Albayrak Medya Grubu’nun tüm yayınları, Birlikte Dağıtım A.Ş. tarafından okuma tutkunlarının ayağına kadar geliyor. Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Teoman Ezici, “Sınırsız dağıtım ağımızla, #evdekal kampanyasına destek olmak için tüm yayınlarımızı, okumayı sevenlerin ayağına kadar getiriyoruz” dedi.

Teoman Ezici

FUARLAR AYAĞINIZA GELİYOR

Albayrak Medya Grubu’nun kitap ve dergi fuarı niteliğindeki dev arşivinin okumayı sevenlerin online siparişle ayağına kadar geldiğine dikkat çeken Ezici, “Online sipariş sistemiyle, sosyal izolasyon döneminde Albayrak Medya bünyesindeki tüm dergileri ve Ketebe yayınlarının tüm kitaplarını okurlarıyla buluşturuyoruz. Yetişkinlere , gençlere ve çocuklara özel setlerle hemen her kesime hitap eden kaliteli, renkli, eğlendiren ve öğreten içeriklere sahip dergileri, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

‘TİTİZLİKLE’ KARGOLANIYOR

Virüse karşı en hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan Teoman Ezici, “Ekibimizle birlikte dezenfeksiyon kurallarına uyarak dergilerin okurlara titizlikle ulaşması için çalışıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Evde yaşadığımız bu süreçteki olumsuz etkileri en aza indirmek için bizler de hijyen anlamında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Ezici, sözlerini şöyle tamamladı:

GENİŞ YELPAZE SUNUYOR

“Yemek, tarih, edebiyat ve çocuk gibi geniş yelpazeye hitap eden içerikleriyle Gerçek Hayat, Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Z Raporu, Cins, Post Öykü, Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergilerini online siparişle adreslere gönderiyoruz. Kapalı alanda uzun süre kalan insanların depresyon gibi etkilere maruz kalmaması için evde kaliteli vakit geçirmesi gerekiyor. Bunun en güzel yolu da dergi ve kitap okumaktan geçiyor. Ruhumuzu okuyarak beslemeliyiz.”

DERGİLERE NASIL ULAŞILIR?

  • Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Birlikte Dağıtım A.Ş. 1999 yılında günlük yayınlanan ulusal ve yerel gazeteleri abonelerine ulaştırmak amacıyla kuruldu. Başlangıçta tek bir gazete dağıtımı yapmaktayken birkaç yıl içinde ulusal ve bölgesel ölçekte yayınlanan diğer gazetelerin abonelerine de dağıtım hizmeti vermeye başlayan Birlikte Dağıtım’ın tüm yayınlarına ‘www.birlikte.com.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.

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