Hayat Ketebe Yayınları Ankara Limanında
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ketebe Yayınları Ankara Limanı’nda

Ankaralı kitapseverlerin yeni mekanı Liman Kitap Kahve, huzurlu bir ortamda, fuarları aratmayan indirimlerle herkesi kitapla buluşturuyor. Ketebe Yayınları’nın kitapları da Liman’da indirimli olarak satılacak. Ayrıca Ketebe okur ve yazarları için de Liman’da pek çok etkinlik düzenleniyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Şehrin kalbinde yer alan Liman, kitapların verdiği huzurun dışında iç mekan tasarımıyla kitapseverlere samimi bir ortam sunuyor.
Şehrin kalbinde yer alan Liman, kitapların verdiği huzurun dışında iç mekan tasarımıyla kitapseverlere samimi bir ortam sunuyor.

Görsel kültür ve zamanın ruhu değişiyor, dijitalleşme hayatımızı kuşatıyor. Kimileri için bilgiye ulaşmanın veya sarsıcı bir hikâyeye ortak olmanın yolu değişse de hâlâ pek çoğumuz için o tanıdık kitap kokusu vazgeçilmez. Sanal gerçeklik gözlüklerinin ardında gitmediğimiz yerleri görmek ya da heyecan dolu bir macerayı interaktif olarak deneyimlemek kulağa ilgi çekici geliyor. Peki tüm bunlar, rahat bir koltukta, elimizde kahveyle kurduğumuz dünyalara yapılan yolculukların yerini tutar mı? Ankara’da açılan Liman Kitap Kahve, işte tam da bu sorunun cevabı olmaya aday.

HEM OKUMA HEM TOPLANTI İMKANI

Şehrin kalbinde yer alan Liman, kitapların verdiği huzurun dışında iç mekan tasarımıyla kitapseverlere samimi bir ortam sunuyor. Alışılmışın dışında imkanlar sunan Liman Kitap’ın genel müdürü Fatih Özer, “Dünya klasiklerinden günümüzün usta yazarlarının eserlerine, öykü kitaplarından eğitim kitaplarına kadar birçok türden binlerce eser barındırıyoruz. Misafirlerimize diledikleri kitapları satın alma ve Liman’da bulundukları zaman aralığında lezzetli yiyecek ve içecekler eşliğinde okuma fırsatı tanıyoruz” diyor.

HER DAİM FUAR HAVASI

Birçok kitap kulübüne ev sahipliği yapan, yazar-okur buluşmaları düzenlenen mekanda şimdiye kadar İlber Ortaylı, Hasan Ali Toptaş, Murat Menteş, Ahmet Ümit, Doğan Cüceloğlu, Ziyaüddin Serdar ve Şermin Yaşar ağırlandı. Yılın belli dönemlerinde beklenen fuarların yerine indirimler, imza günleri sayesinde Liman’da sık sık fuar havası esiyor. Bugün ise okurlar, Ketebe Yayınları’nın nitelikli kitaplarını indirimli olarak satın alabilirler. Misafirlerinin çoğu öğrencilerden oluştuğuna dikkat çeken Özer, Liman’ın aynı zamanda bir kütüphane olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Çalışmak isteyen her kişi/grup için her detayın düşünüldüğü alanlarımız mevcut. Liman’ın ikinci katında ihtiyacınız olan tüm detayların düşünülmüş olan grup çalışma odaları, bireysel çalışma alanları ve özel toplantılar için odalar bulunuyor. Tüm bunların yanında ‘Liman Kitap Uygulaması’ ile kitap arayışına farklı bir tarz geliştirdik. Uygulamamızda aradığınız kitabın hangi bölüm ve rafta olduğunu harita aracılığıyla görebiliyorsunuz.” Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:8, Çankaya/Ankara.

Yelpaze geniş

Klasik kitabevlerinden çok farklı anlayışla tasarlanan mekanda kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği var. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı için de Liman tercih edilebilir. Menüdeki ana yemeklerde ise yüzde yüz organik ürünler kullanılıyor. Şefin özenle hazırladığı lezzetlerin yanında çay, kahve, soğuk meşrubat, taze meyve suyu tüketilebilir. Limanseverlerin vazgeçemediği ürünler ise kitap, kahve, tatlı üçlüsü.
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