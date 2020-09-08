Van’da bir Çalıkuşu

Van’ın Tuşba ilçesinde Tabanlı Mahallesi’nde 3 yıldır görev yapan Gamze Arslan, koronavirüs nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Çoğu öğrencisinin evinde internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamaması üzerine harekete geçen Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu’nun da desteğiyle yazı tahtasını alarak evleri dolaşmaya başladı. Her öğrenciyle yakından ilgilenerek evlerinin bahçelerinde yüz yüze eğitim veren Arslan, çektirdiği ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor. Arslan bu sayede öğrencilerin ödevlerini de yakından takip ediyor. Tabanlı İlkokulunu ziyaret eden Bedevioğlu, gösterdiği fedakarlıktan dolayı Gamze Arslan’ı tebrik etti.

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BİR ANNE GİBİ

Gamze Arslan ise 3 yıldır görev yaptığı mahallede 18 öğrencisinin bulunduğunu, her biriyle yakından ilgilenmeye önem verdiğini söyledi. Uzaktan eğitimde evlerinde interneti olmayan öğrenciler için zor olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu: “Okulumuzda internet var ancak bazı evlerde internet imkanı yok. Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası ödevleri hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Bunu yaparken ders tahtası da götürerek ders anlatmaya başladım. Ertesi gün öğrencilerimizin ödevlerini kontrol edip derslerini anlattıktan sonra yeni fotokopilerini teslim ediyorum. İlk başta öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını fark ettim. Tahtada ders vermeye başladıktan sonra daha iyi anladıklarını fark ettim. Bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum.” Velilerden Ahmet Yarışan da Arslan’ın büyük bir fedakarlık gösterdiğini, bir annenin yapmadığını yapmaya çalıştığını vurguladı.

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