Hayat Vietnamlı bakanın Nusrete ödediği hesap ülkede kriz çıkardı Elleriyle biftek yedirdi
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Vietnamlı bakanın Nusret'e ödediği hesap ülkede kriz çıkardı: Elleriyle biftek yedirdi

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında nam salan Nusret'in Londra'daki restoranında ağırladığı müşteri, deprem etkisi yarattı. Komünizmle yönetilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı'nın Nusret Gökçe'nin elinden 19 bin TL'lik biftek yemesi ülkesinde kriz çıkarttı. Aylık 150 dolara çalışan Vietnamlılar, "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlarla ateş püskürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Vietnamlı bakanın Nusrete ödediği hesap ülkede kriz çıkardı: Elleriyle biftek yedirdi
Nusret Vietnamlı bakana elleriyle biftek yedirdi.

Nusret, Londra'da açtığı restoranla İngiliz medyasının gündeminden bir türlü düşmek bilmiyor. Yüksek fiyatları ve ağırladığı misafirler nedeniyle ülkede sürekli habere konu olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, depreme neden oldu. Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yedi.

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ELLERİYLE 19 BİN TL'LİK BİFTEK YEDİRDİ

Nusret, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdi. Aynı zamanda tuz serpme hareketi de yapan Nusret'in o görüntüleri, Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıkardı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.

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GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Vietnam halkının aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepki yağdı. Sosyal medyadan ateş püsküren kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.

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