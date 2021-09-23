​Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe çıraklık fotoğrafını paylaşıp müjdeli haberi duyurdu

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspyanya İbiza'daki dükkanının müjdesini veren Gökçe, yeni mekanının haberini de eski yıllarına gönderme yaparak duyurdu.

"LONDRA AÇILIŞI İÇİN İYİ ŞANSLAR DEYİN"

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekanı için takipçilerinden şans diledi. Yıllar önce çıraklık yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan sosyetik kasap, "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar deyin" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 389 binden fazla beğeni alırken sevenlerinden de destek yorumları geldi.

BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR

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Gökçe, Londra'daki restoranın fotoğrafını ise "Çok uzun zamandır bekliyordum ama sonunda hayalim çok yakında açılıyor" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

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