Hayat Viyana klarnetinin tınısı özeldir
KÜLTÜR SANAT

Viyana klarnetinin tınısı özeldir

Berlin Filarmoni’nin baş klarnetçisi Andreas Ottensamer, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. Babası sayesinde klarnetle tanışan sanatçı, “Evimizde daima klarnetin hakimiyeti vardı. Kulağımda hep Viyana klarnetinin özel tınısıyla büyüdüm” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Andreas Ottensamer
Andreas Ottensamer

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), müzikseverlere sezonun süprizini yaptı. Berlin Filarmoni Orkestrası solist klarnetçisi olan dünya müzik sahnesinin genç yıldızı Andreas Ottensamer’i Lütfü Kırdar Konser Salonu’nda dinleyicisiyle buluşturdu. 2018’deki İstanbul konserinde dinleyicinin beğenisini kazanan Ottensamer, son albümü Blue Hour’da yer alan, Carl Maria von Weber’e ait başyapıtlardan Klarnet Konçertosu’nu seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise Radio Romania Big Band, BİFO ile birlikte, Wynton Marsalis’in Swing Senfonisi’ni dinleyicilere sundu. Orkestrayı Viyanalı müzisyen Sascha Goetzel yönetti.

PİYANODAN KLARNETE GEÇTİM

İlk piyano derslerine henüz dört yaşındayken başlayan Ottensamer, müzik serüveni hakkında şöyle konuştu: “Piyano başarılı olmak için uygun bir müzik aleti, tuşa basınca ses çıkıyor. Diğer yaylı çalgılar gibi sizi başlangıçta zorlamıyor. Ancak piyanoyla devam etmedim, 10 yaşımda Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde viyolonsel eğitimi almaya başladım. Babamdan dolayı evimizde daima klarnetin hakimiyeti vardı. Viyana klarnetinin özel koyu ve özel bir tınısı var. Bu gelenekle yoğruldum, kulağımda hep Viyana klarnetinin özel tınısıyla büyüdüm. Kardeşim de öyle. Bu yüzden ikimiz de babamız gibi klarneti seçtik.”

WEBER’İN YOLUNDA

Carl Maria von Weber’in hayatı ve sanatından etkilendiğini, onun klarnetçi dostlarına ayrı bir önem verdiğini belirten Andreas Ottensamer, “Dönemindeki klarnetçilerle dost olan birkaç önemli besteci vardı ve Weber de onlardan biriydi. Fenomen besteci pek çok klarnetçiyi tanıyor, seviyor ve onlar için eserler yazıyordu. Kendisi klarnet çalmamasına rağmen dönemindeki klarnetçileri iyi bildiği için klarnet besteleri yazıyordu” dedi.

Müzisyen bir aile

  • Tekrar Türk müzikseverlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, dünyanın farklı noktalarındaki festivallerde ve organizasyonlarda sahne aldı. 2005 yılında babası ve kardeşiyle The Clarinotts üçlüsünü kuran sanatçı 2013’te Deutsche Grammophon ile özel bir kayıt ortaklığına imza attı. Yeni albümü Blue Hour’da, Mariss Jansons yönetimindeki Berlin Filarmoni ve Yuja Wang ile Weber, Brahms ve Mendelssohn’un yapıtlarını seslendirdi. Bu çalışmayla Opus Klassik “Yılın Sanatçısı” Ödülü’nü aldı.

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