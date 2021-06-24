Hayat Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba Onları Allah verdi, Allah aldı
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Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: Onları Allah verdi, Allah aldı

Konya’da 4 yaşındaki ikiz kızı ile 2 yaşındaki küçük kızını kaybeden baba Cihat El İsmail, çocuklarını Allah’ın verdiğini, Allah’ın aldığını söyledi. Büyük acı yaşayan aileyi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi İHA
Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: Onları Allah verdi, Allah aldı
Acılı baba Cihat El İsmail

Yangın, önceki gece merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında çıktı. Anne babanın alt katta kaldığı evin çocukların bulunduğu üst katında yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe (4) ve Fatma (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’in (2) cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Yangında, anne Kader El İsmail’in (21) çocuklarını kurtarmak için bağırarak feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Ayşe, Nuran, Fatma
Ayşe, Nuran, Fatma

Konya'da yangın faciası: Üç kardeş hayatını kaybetti
GÜNDEM
Konya'da yangın faciası: Üç kardeş hayatını kaybetti


YARDIM İSTİYOR

Baba Cihat El İsmail (23), “Elektrikten ev ateş aldı, ev yandı. Çocuklarım gitti. Yardımcı olunabilirse ev ve malzeme istiyoruz. Biraderim ve nenem Suriye’de onları buraya getirtmek istiyorum. 6 senedir onları hiç görmedim. Çocuklarıma Allah rahmet eylesin. Onları Allah verdi, Allah aldı” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olayın ardından acılı aileyi ziyaret etti. Vali Özkan ve Emniyet Müdürü Aydın, aile ile görüşerek taziye dileklerini iletti.

Üç kardeş yan yana defnedildi
Üç kardeş yan yana defnedildi


ÇOCUKLAR YAN YANA DEFNEDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise kucaklarda getirilerek İşgalaman Mezarlığında yan yana defnedildi. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin enkazında küçük kız kardeşlerden geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu. Evde kısa süre önce çıkan yangının da itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİNİYOR

Yangında hayatını kaybeden çocukların babası Cihat El İsmail’in kağıt, plastik toplayarak ve inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürdükleri belirtildi. Yaklaşık 6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçarak Konya’ya yerleşen Cihat El İsmail’in burada evlendiği ve çocuklarının olduğu öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz: Yangında ölen üç küçük kız kardeş yan yana defnedildi
FOTOĞRAF 10
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Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle çöken evden Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail’i (2) sıkıştığı yerden çıkardı.
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Hayatını kaybettiği belirlenen çocukların cenazesi ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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Çocukların cenazeler kucaklarda mezarlığa getirildi, yan yana defnedildi <BR>< BR> Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri aile yakınları tarafından alındı.
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Cenazeler defnedilmek üzere İşgalaman Mezarlığına getirildi.
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Çocukların cenazeleri namaz kılınması için mezarlığa kucaklarda taşınarak bir tabut üzerine koyuldu.
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Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü.
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Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
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Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
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Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Bu acıya yürek dayanmaz: Yangında ölen üç küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.


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