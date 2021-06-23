Konya'da yangın faciası: Üç kardeş hayatını kaybetti

Yangın, saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde iki katlı evin üst katında meydana geldi.

Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta misafirliğe gelen amcalarıyla oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı.

Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER ODAYI SARINCA ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Bu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada evin ahşap olan tavanı da çöktü.

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DHA Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail (23), kendi imkanlarıyla evde dışarı çıktı.

Müdahalenin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yanarak can veren 3 kardeşin cansız bedenini enkaz altından çıkarttı. 3 kardeşin cesetleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA Çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen ve fenalaşan hamile Kader El İsmail'e olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Cihat El İsmail'i de yakınları teselli etti.

DHA Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 11 Olay Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz diye konuştu. Avcılar'da kolonları çatlayan beş katlı bina boşaltıldı Avcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti. BiP'te paylaş

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