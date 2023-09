Yarım asırdır Kabaklı’nın yolunda

Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, 1970’li yıllarda Türkiye’de ciddi bir siyasi çekişme ve kavga ortamının bulunduğunu, bu çatışmaların bilim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarına hatta ülkedeki ideolojik kutuplaşmanın, bölünmenin her alana yansıdığını söylüyor. Avşar, derginin çıkış hikâyesini de buna bağlıyor. Avşar, “… Bir yanda yenilik adına kendi medeniyetini, mazisini inkâr eden ithal ideolojileri benimseyenler ve bize ait her şeyi tahrip ederek kurtuluşa ereceğimizi savunanlar diğer yanda ise milli ve manevi değerler bağlı, köklerinden kopmayan bir yeniliği savunanlar vardı. O yıllar fikri mücadelelerin de ön plana çıktığı bir zaman dilimiydi. Dilimiz başta olmak üzere milli ve manevi değerler, edebiyat, sanat adına baskı altındaydı. O yıllarda Ahmet Kabaklı ve arkadaşları bu fikri ve kültürel mücadelenin bayraktarlığını yapmışlar, edebiyat ve sanat alanındaki boşluğu her türlü maddi imkânsızlıklar içerisinde çıkardıkları Türk Edebiyatı dergisiyle doldurmuşlardır. Bu nedenle Ahmet Kabaklı ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu misyon çok önemlidir. Millî ve yerli düşünceli aydınların, yazarların, şairlerin, sanatın her alanında faaliyet gösteren sanatçılarının boy gösterdiği, düşüncelerini ifade ederek yaydığı, Anadolu’daki yetenekli gençlerin de sayfalarında yer bulduğu, İstanbul’dan Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar ulaşan ve bütün Türkiye’yi kucaklayan, Türk milletini bütünüyle temsil eden; aynı zamanda edebiyat tarihimizde çok önemli bir yeri, çizgisi ve ideolojisi olan bir dergidir Türk Edebiyatı…” sözleriyle anlatıyor.