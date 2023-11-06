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Yayıncılar Filistin’in yanında

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:00 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Londra ve New York merkezli Verso Books, önceki gün web sitesinden Filistinlilerin maruz kaldığı soykırıma karşı dayanışma bildirisi yayınladı. Dünyanın 10 farklı ülkesinden 34 yayıncının imzaladığı, “Filistin’e destek veren yayıncılar” başlığındaki mektupta, ateşkes çağrısında bulunuldu, Filistine destek verenlere uygulanan baskı kınandı. Bildiride, batı medyasının suç ortaklığına, sömürgeci ve kapitalist çıkarlarının sanat ve kültür dünyasına bulaştırıldığına dikkat çekildi. Metinde ayrıca Filistinli yazar Adania Shibli’nin Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki ödül töreni ve New York 92Y’de Viet Thanh Nguyen, Vermont Üniversitesi’nde Mohammed el-Kurd gibi yazarların okumalarının aynı nedenle iptal edildiğine işaret edildi. Son olarak Artforum dergisinin editörü David Velasco’nun Filistin’e destek açıklaması sonrası kovulması hatırlatıldı.

BOYKOTA ÇAĞRI

Yayıncılar, meslektaşlarının mektubu imzalayıp, altı maddelik taleplerine destek vermelerini istedi. Yıldırma, baskı korku ve şiddeti reddetmek için dayanışma vakti olduğuna dikkat çekilen mektupta, “Filistinli yazar ve edebiyatçıların susturulması sadece Filistin edebi direnişine karşı duyulan korkuyu pekiştirir ve Filistinlilerin soykırımına ve topraklarının çalınmasına katkıda bulunur. Bombaların, yıkımların, adam kaçırmaların ve Filistinli tutuklulara yapılan işkencelerin ardında yatan korku, Filistin arşivlerini İsrail’in kontrolünde tutan korkudur” denildi. Talepler arasında ise İsrail ve müttefiklerinin savaş suçundan sorumlu tutulmasından şiddetin sona ermesine, İsrail’e uygulanacak boykottan Filistinlilerin sesinin duyulması için uluslararası etkinliklere davet edilmesi gibi önemli öneriler yer alıyor. Bildiriye imza vermek isteyen yayıncılar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDaGIF_hwidUmFIEB7_w4l5IThkevv2rRWIMdXI8w4KK8Sw/viewform linkindeki formu doldurabilir.




#Filistin
#Gazze
#İsrail
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