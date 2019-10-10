Yedi Güzel Okuma projesi kapsamında birbirinden kıymetli 7 öncünün okumaları yapılacak

YediHilal Üniversiteler Başkanı Muhammed Fatih Aktı, ''Halihazırda okuma gruplarının çeşitli kurum ve vakıflar tarafından zaten organize edildiğinin farkındayız. Ancak biz bunlara ilaveten 'medrese usulü' üzere 'teşkilatlı' bir şekilde okuma halkaları kuruyoruz'' dedi.

"İlim maluma taliptir"

Aktı ''ilmin maluma tabi olduğu'' ilkesinden yola çıkarak projede sadece okumalarla yetinilmeyeceğini belirtti. Buna göre tahlil okumalarına ek olarak, birçok üniversitede ve şehir merkezlerinde 10-15 Ekim 2019 tarihleri arasında kurulacak birer 'Öncüler Sergisi' ile Sadettin Ökten’in konuk edileceği 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Açılış Konferansı' ile başlayacak.

Öte yandan planlanan ek faaliyetler arasında Aralık ayının son haftasında kapanış konferansları, eserleri okunan öncüler arasından hala hayatta olan öncülerin bizzat ofis ya da rutin buluşmalarında ziyareti, ezgi-marş-şiir gecesi ve Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi Gezisi de yer alıyor.

Proje kapsamında 7 öncünün okumaları yapılacak.

'7 Güzel' Öncü

Projenin ilk dönem çalışması olarak bu dönemde okunacak isimler ise şöyle:

Yunus Emre, Aliya İzzetbegoviç, Sadettin Ökten, Honore dé Balzac, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Mercan, Sezai Karakoç.

Aktı, ''Medrese usulü ile neyi kastediyorsunuz?'' sorusuna ise şöyle cevap veriyor:

''Öncelikle hoca-talebe münasebetini kastediyoruz. Öğrenci yani talebe, hocasından bir ilmi aktarmasını ister yani talep eder ve hocasının dizinin dibine çöker; hoca ise sahip olduğu bu ilmi mirası öğrencisine -tabiri caizse kelime kelime, cümle cümle okuyarak ya da okutarak ve her vakit yaşayarak aktarır. Bu karşılıklı mütalaa ve talimin nihayetinde ise o mirasın meşruiyetini belgelemesi adına icazet verir.

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"Gönüllülük" esaslı

İkinci olarak ve talebenin esasında 'talep eden' olmasının bir getirisi olan ‘gönüllülük’ esaslı bir okuma halkasını kastediyoruz. Bu ‘zorunlu’ bir eğitim kesinlikle değil; talep eden talebe ‘gönüllü’ olarak talep eder. Ancak şu da vardır ki, bir şey talep ettiği ve onu beklediği için bu talebinin ardından bu talebini elde edene kadar hocasının dizinin dibinden ayrıl(a)maz.

Sözgelimi bu, her bir kitap için icazeti almaya hak kazanana kadardır.''Aktı, bir diğer farklarının ise ‘teşkilatlı’ bir okuma olduğunu belirttikten sonra şöyle devam ediyor:

"Okuma ağı örüyoruz"

''Birer okutman ve kendisine her türlü konuda yardımcı olacak birer koordinatör ile 63 üniversitede, erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı toplamda 175 grup ile ‘sistemli’ ve ‘organize’ halkalar kuruyoruz. Böylece, her biri kendi alanlarında ihtisas sahibi şair-yazar ve hocalarımızı üniversiteli gençlerle buluşturarak, tabiri caizse bir okuma ağı örüyoruz ve öte yandan yeniden kitaplara ‘ciddi’ bir şekilde dönüyoruz.''