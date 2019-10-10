Hayat Yedi Güzel Okuma projesi kapsamında birbirinden kıymetli 7 öncünün okumaları yapılacak
KÜLTÜR SANAT

Yedi Güzel Okuma projesi kapsamında birbirinden kıymetli 7 öncünün okumaları yapılacak

YediHilal, 35 il 65 üniversitede kurulacak toplam 175 halka ve 7 öncü isim ile '7 Güzel Okuma' projesini başlatıyor. YediHilal Üniversiteler Başkanı Muhammed Fatih Aktı, 'Medrese Usûlü' okuma halkaları kuracaklarını ifade etti. Proje kapsamında okunacak isimler ise, Yunus Emre, Aliya İzzetbegoviç, Sadettin Ökten, Honore dé Balzac, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Mercan ve Sezai Karakoç.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap tahlilleri 10 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
Kitap tahlilleri 10 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

YediHilal Üniversiteler Başkanı Muhammed Fatih Aktı, ''Halihazırda okuma gruplarının çeşitli kurum ve vakıflar tarafından zaten organize edildiğinin farkındayız. Ancak biz bunlara ilaveten 'medrese usulü' üzere 'teşkilatlı' bir şekilde okuma halkaları kuruyoruz'' dedi.

"İlim maluma taliptir"

Aktı ''ilmin maluma tabi olduğu'' ilkesinden yola çıkarak projede sadece okumalarla yetinilmeyeceğini belirtti. Buna göre tahlil okumalarına ek olarak, birçok üniversitede ve şehir merkezlerinde 10-15 Ekim 2019 tarihleri arasında kurulacak birer 'Öncüler Sergisi' ile Sadettin Ökten’in konuk edileceği 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Açılış Konferansı' ile başlayacak.

Öte yandan planlanan ek faaliyetler arasında Aralık ayının son haftasında kapanış konferansları, eserleri okunan öncüler arasından hala hayatta olan öncülerin bizzat ofis ya da rutin buluşmalarında ziyareti, ezgi-marş-şiir gecesi ve Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi Gezisi de yer alıyor.

Proje kapsamında 7 öncünün okumaları yapılacak.

'7 Güzel' Öncü

Projenin ilk dönem çalışması olarak bu dönemde okunacak isimler ise şöyle:

  • Yunus Emre, Aliya İzzetbegoviç, Sadettin Ökten, Honore dé Balzac, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Mercan, Sezai Karakoç.

Aktı, ''Medrese usulü ile neyi kastediyorsunuz?'' sorusuna ise şöyle cevap veriyor:

''Öncelikle hoca-talebe münasebetini kastediyoruz. Öğrenci yani talebe, hocasından bir ilmi aktarmasını ister yani talep eder ve hocasının dizinin dibine çöker; hoca ise sahip olduğu bu ilmi mirası öğrencisine -tabiri caizse kelime kelime, cümle cümle okuyarak ya da okutarak ve her vakit yaşayarak aktarır. Bu karşılıklı mütalaa ve talimin nihayetinde ise o mirasın meşruiyetini belgelemesi adına icazet verir.

"Gönüllülük" esaslı

  • İkinci olarak ve talebenin esasında 'talep eden' olmasının bir getirisi olan ‘gönüllülük’ esaslı bir okuma halkasını kastediyoruz. Bu ‘zorunlu’ bir eğitim kesinlikle değil; talep eden talebe ‘gönüllü’ olarak talep eder. Ancak şu da vardır ki, bir şey talep ettiği ve onu beklediği için bu talebinin ardından bu talebini elde edene kadar hocasının dizinin dibinden ayrıl(a)maz.

Sözgelimi bu, her bir kitap için icazeti almaya hak kazanana kadardır.''Aktı, bir diğer farklarının ise ‘teşkilatlı’ bir okuma olduğunu belirttikten sonra şöyle devam ediyor:

"Okuma ağı örüyoruz"

''Birer okutman ve kendisine her türlü konuda yardımcı olacak birer koordinatör ile 63 üniversitede, erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı toplamda 175 grup ile ‘sistemli’ ve ‘organize’ halkalar kuruyoruz. Böylece, her biri kendi alanlarında ihtisas sahibi şair-yazar ve hocalarımızı üniversiteli gençlerle buluşturarak, tabiri caizse bir okuma ağı örüyoruz ve öte yandan yeniden kitaplara ‘ciddi’ bir şekilde dönüyoruz.''

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı
HAYAT
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı
Harekattan acı haber

Harekattan acı haber

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bir kahraman askerlerimiz şehit düştü.
ABD ve Rusya BMyi kilitledi

ABD ve Rusya BM'yi kilitledi

BM'nin harekattan dolayı Türkiye'yi kınamasına ABD ve Rusya engel oldu.
174 teröristetkisiz hale getirildi

174 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
O görüşmenin<br>perde arkasını anlattı

O görüşmenin
perde arkasını anlattı

​'Efendim PYD ile PKK aynıdır, bunu kongrede anlayabilen kişi sayısı çok az'
İşte PYD'lilerin kazdığı tüneller

İşte PYD'lilerin kazdığı tüneller

​Suriye Milli Ordusu, teröristlerin kaçış tünellerini tespit etti.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
İtalyanlar çekiliyor

İtalyanlar çekiliyor

Türkiye'nin askeri harekatı Doğu Akdeniz'de yankı buldu.
Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

​PKK/PYD'li teröristler Türkiye'deki sivilleri hedef aldı.

Askerimizin yanındayız

Askerimizin yanındayız

Şenol Güneş'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.
'Yokuz!'

'Yokuz!'

​Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Barış Pınarı'na<br>milli damga

Barış Pınarı'na
milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.