Hayat Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksynin şempanzeli parlamento tablosu rekor fiyata satıldı
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Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, Avam Kamarası'nı milletvekilleri yerine şempanzelerle betimlediği resmi, 9.8 milyon sterline yani yaklaşık 70 milyon TL’ye satıldı. Bu, sanatçı için yeni bir rekor oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eser
‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eser

Banksy’nin ‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eseri Londra’daki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı. Yaklaşık 4 metre boyundaki eserin satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı ise açıklanmadı.

2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.

Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması

Sanatçının 2009 yılında ürettiği ve bugüne kadar kanvas üzerine yaptığı en büyük çalışma olan Devolved Parliament, İngiltere Parlemento’sundaki milletvekilleri yerine şempanzelerin yer aldığı bir eser. Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.

Kendi rekorunu kırdı

Sanatçının bundan önceki rekoru bir milyon sterlinden yüksek bir meblağa satılan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseriydi. Ancak satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti. Banksy, son olarak kendi isim haklarını korumak adına Londra’da küçük bir pop-up shop açmıştı.

Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti
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Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti

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