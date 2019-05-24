Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Yeni istihdamlar sağlık çalışanlarına nefes aldıracak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
GENEL SAĞLIK

Yeni istihdamlar, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak

Yeni istihdamlar sağlık çalışanlarına nefes aldıracak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamuda istihdam edilecek 29 bin 689 yeni sağlık personeli ile çalışanların rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu belirten Durmuş, sağlık çalışanlarının bir ayda tuttuğu nöbet sayısının 10'dan fazla olmasının çalışma sürelerinin uzunluğu ve iş yükünün fazla olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Durmuş, sağlık çalışanı istihdamının maksimum düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Yeni istihdamlar, mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır.Tüm unvan ve branşlarda yeni alımların devam etmesi temennisi ile istihdam açıklamasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyor, mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi
ABDden savaş hazırlığı

ABD'den savaş hazırlığı

Trump, Ortadoğu'ya ilave asker gönderilmesini onayladı.
Kasıtlı karalama yapılıyor

Kasıtlı karalama yapılıyor

Hazine Bakanlığı, Reuters'ın karalama haberine tepki gösterdi.
İtiraz etsinler değiştirsinler

İtiraz etsinler değiştirsinler

Binali Yıldırım, CHP'nin iddiasına ilişkin konuştu.
Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

​Binlerce Müslüman Ramazan vesilesiyle Kudüs'e akın etti.
Kaçmak için<br>camlardan atladılar

Kaçmak için
camlardan atladılar

​Hindistan'da bir eğitim merkezinde yangın çıktı.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu.
Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Kartal Adliyesinde ele geçirilen suç eşyaları sergilendi.
Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev'in, ömür boyu Türk Konseyi'nin onursal başkanı olduğunu açıkladı.
Yüzde 30'u tamam

Yüzde 30'u tamam

Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.
8 bin bekçi<br>daha alınacak

8 bin bekçi
daha alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdeyi verdi.
Cuma namazında saldırdılar

Cuma namazında saldırdılar

​Pakistan'da ramazanın başından bu yana yaşanan dördüncü saldırı.
Terörist<br>böyle yakalandı

Terörist
böyle yakalandı

Gri kategorideki terörist, kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış.
Afiş nedeniyle öldürülmüş

Afiş nedeniyle öldürülmüş

​MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı.
85 milyon yıllık

85 milyon yıllık

​Adıyaman'da çoban tarafından bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.