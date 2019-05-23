Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlıkta istihdam müjdesi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Son dakika... Sağlık Bakanlığı atamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında istihdam müjdesi verdi. Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz.

İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

Sağlık çalışanlarına büyük müjde

Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde
OYNAT 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlıkçılarla iftarda buluştu. Sağlık çalışanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yıl 29 bin 689 sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek üzere çalışmalara başladık' ifadelerini kullandı.


Sağlıkta istihdam müjdesi

Sağlıkta istihdam müjdesi

Erdoğan müjdeyi verdi, atama süreci başlıyor.
Gri listeye bir çizik daha

Gri listeye bir çizik daha

​Elazığ'da öldürülen teröristlerden biri gri listede çıktı.
Üzeri kirli diyekoltuğa oturtmadılar

'Üzeri kirli' diye
koltuğa oturtmadılar

​Minibüs şoförü, 6 ay süre ile seferden men edildi.
Tabeladaki 'Dersim'<br>yok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
13 gün<br>sonra acı haber

13 gün
sonra acı haber

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesi bulundu.
30 milyar<br>TL'lik paket

30 milyar
TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Hedeflerimize yürümeye<br>devam edeceğiz

Hedeflerimize yürümeye
devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.

'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.
15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.
Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.