Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz.

İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

Sağlık çalışanlarına büyük müjde

Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlıkçılarla iftarda buluştu. Sağlık çalışanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yıl 29 bin 689 sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek üzere çalışmalara başladık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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