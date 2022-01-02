Hayat Yeni yılda yenilenin
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Yeni yılda yenilenin

Yeni yıl hepimiz için yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni planlar demek. 2021’i geride bıraktık ve geride yaşadıklarımızı gözden geçiriyor, yeni yıl için yeni kararlar alıyoruz. Uzman Klinik Psikolog Seren Öztoprak Kılıç yeni yılın, yeni yaşın, aslında her yeni günün kendimize hedefler belirlememiz açısından iyi bir fırsat olduğunu belirtiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni yılda yenilenin​
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Yeni yıl çoğumuz için yeni bir başlangıç demek. Her yıl hayatımızı yeniden gözden geçirmemizin ise ortak bir nedeni var; daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek. Uzman Klinik Psikolog Seren Öztoprak Kılıç da, yeni yılda yenilenmenin püf noktalarını anlatıyor. Kılıç, “Hayatınızla ilgili güzel başlangıçlar yapmak için özel günleri beklemeyin. Tarihler kontrolünüz altında değildir. Yeni bir günü, ayı ve yılı kontrol edemezseniz, fakat kendinizle ilgili değişimde, kontrol sizde. Ancak siz isterseniz hayalleriniz gerçekleşir ve değişim başlar” diyor. Ömür boyu mutlu olmak için nelere dikkat etmemiz ve nelerden kaçınmamız gerektiğini anlatan Kılıç, önemli önerilerde bulundu.

Seren Öztoprak Kılıç
Seren Öztoprak Kılıç

‘Gerçekçi’ planlar yapın

Geçen yıla ait, sizi en çok rahatsız eden konuyu netleştirmeniz, atacağınız ilk adım olmalı. Hayatınızla uyumlu planlar yapmalısınız. İlgilerinize ve yeteneklerinize uygun hedefler belirlemeniz, başarılı olmanızı kolaylaştıracaktır. Hedef belirlerken, sadece ulaşabildiğiniz hedeflere karar kıldığınızdan emin olun.

Planınızı yazıya dökün!

Hedefleriniz için zaman çizelgesi oluşturun. Bunları ne kadar zamanda hayata geçireceğinizle ilgili yazılı bir plan hazırlayın ve gerçekleştirdiğiniz her hedefin yanına bir işaret koyun. Böylelikle neleri hayata geçirebildiğinizi görür ve motive olursunuz.

Büyük hedefleri küçük parçalara ayırın

Uzun vadeli hedeflerinizi ve bu hedefinize ulaşmanız için yapmanız gereken alt çalışmaları, yani kısa süreli hedeflerinizi belirleyin. Geniş bir sürece yayılan hedefleriniz varsa, onları küçük parçalara ayırın.

Net ve olumlu tanımlar yapın

Hedeflerinizi belirlerken net cümleler kurun; net olmak hedefe ulaşmak için çeşitli strateji ve taktikler geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Hedeflerinizi uygularken cümlelerinizin olumlu bir dil içermesine dikkat edin. Çünkü düşüncelerimiz sözcüklere, sözcüklerimiz eylemlerimize dönüşüyor ve nasıl düşünürsek bir zaman sonra ona evrilmeye başlıyoruz.

Kendinize inanın

Yaptıklarınızla ilgili olumlu tutumunuzu korumaya devam edin; kendinize güvenin. Konuşmalarınızın gerçekleşmeyen hedefler üzerinden değil, daha çok gerçekleşenler üzerinden olmasını sağlayın.

Hedeflerinizi görebileceğiniz yere asın!

Tam olarak neye ulaşmak istediğinizi bir kağıda yazın ve onu her gün görebileceğiniz bir yere asın. Bu size, neye dikkat etmeniz gerektiği konusunda hatırlatma olacaktır.

Ödül önemli!

Başarılarınızın farkına varın, kendinizle gurur duyun. Ulaştığınız her hedefiniz için kendinizi küçük bir hediye ile ödüllendirin.

İhtiyacınız varsa, yardım alın

Çocuklarınızdan, eşinizden, ailenizden, hatta gerekiyorsa konunun uzmanından yardım alın. Böylelikle en yakınlarınızdan göreceğiniz destekten mahrum kalmamış olursunuz.

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