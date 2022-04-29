Yeryüzü acıya tok iyiliğinize aç

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yaşanan insani krizlere dikkat çekmek ve ihtiyaç sahibi bölgelere yardım göndermek için faliyetler yürüttüklerini söyledi.

Güney, Yeryüzü Doktorları Derniği olarak gıda yardımının yanında tıbbi yardımda ulaştırdıklarını anlatan Güney cümlelerine şöyle devam etti;

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na göre, dünyada 811 milyon insan yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamıyor, 38 ülkede ise 48 milyon insan kıtlığın eşiğinde hayatını sürdürüyor. Açlığın yaşandığı ülkelerden biri olan Afganistan’da 2 milyon çocuk malnutrisyon ile mücadele ederken, Somali’de 2 milyon 700 bin kişi günlük gıda ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Çad’da ise 5 yaş altı çocuk nüfusun %37,8’i açlık nedeniyle sağlıklı gelişemiyor. Bir çocuğun yaşamının ilk bin gününde, yetersiz beslenme ve tekrarlanan enfeksiyon bulguları, fiziksel ve zihinsel gelişiminde geri dönülmez etkilere sebep oluyor. Yeryüzü Doktorları olarak bu kapsamda açlığa karşı uzun yıllardır sağlık hizmeti sunuyor ve beslenme sağlığı projeleri yürütüyoruz.

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Açlık sorunlarına karşı sürekli hizmet amacıyla ihtiyaç sahibi coğrafyalarda sağlık merkezleri kuruyoruz. 2012 yılından beri beslenme sağlığı projeleri ile kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle açlık problemlerinin sıkça yaşandığı bölgelerde, beslenme sağlığı merkezleri açıyor veya destekliyoruz. Bu doğrultuda açlık rakamlarının yüksek olduğu Afganistan, Somali, Çad, Bangladeş ve Yemen’de toplam 26 beslenme sağlığı merkezi ve 12 mobil sağlık ekibiyle hizmet sunuyoruz. Merkezlerde açlık ve beslenme yetersizliği yüzünden malnutrisyondan muzdarip çocuk ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Yalnızca 2021 yılında 18 bin 703 kişiye beslenme tedavisi uyguladık.

Temiz ve güvenilir suya erişimi olmayan, günlük 1 doların altında gelire sahip insanların temel gıdaya ulaşımda da yaşadıkları zorluklar nedeniyle Ramazan ayında kumanya dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan’da ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini ulaştırıyoruz.

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Malnutrisyon Nedir?

Beslenme yetersizliği ve açlığın beraberinde getirdiği protein ve enerjiden yoksun beslenme sonucu oluşan, sıklıkla enfeksiyonların eşlik ettiği bir hastalık halidir. Bu hastalıktan muzdarip insanların günlük gıdalar ile yeterli beslenmesi mümkün değildir, sadece tıbbi beslenme tedavisiyle sağlıklarına kavuşabilirler.

Beslenme Tedavisi Nedir?

Malnutrisyondan muzdarip kişilere özel olarak hazırlanmış destekleyici ve terapötik gıdalar verilerek uygulanan tedavi türüdür. İleri düzey beslenme yetersizliği çeken 5 yaş altı çocuklar için terapötik gıdalar, 5 yaş üstü çocuklar ve hamile/emziren anneler için de destekleyici gıdalar kullanılıyoruz. Tedavi süreci 4 hafta ile 8 hafta arası sürebiliyor.

Yeryüzü Doktorları ne yapıyor?

Yeryüzü Doktorları olarak 250 binden fazla bağışçımızın ve 40 bini aşkın gönüllümüzün desteği ile bugüne kadar 50’den fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştirdik. Başlangıçta gönüllü sağlık ekipleri ile kısa süreli sağlık kampları organize ederek yola çıktık ve zamanla daha uzun vadeli projeler yürüttük. Gönüllü sağlık ekibi hizmetleri, katarakt kampları, su kuyusu ve gıda desteği çalışmaları, psikososyal destek faaliyetleri, ekipman – ilaç destekleri ve sağlık eğitimi projelerinin yanı sıra; Afganistan, Bangladeş, Çad, Filistin, Somali, Suriye, Yemen ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülkede daimi olarak hizmet veren merkezlerimiz de mevcuttur.

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Faaliyetlerimizi temel sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, ihtiyaçların belirlenmesi ile sürdürüyoruz. Açtığımız merkezlerde sağlık problemleri ile mücadele ediyor, bu coğrafyalardaki sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çalışıyoruz. Somali, Çad, Suriye, Afganistan, Filistin, Bangladeş ve Yemen gibi 50’yi aşkın ülkede ihtiyaçlara uygun olarak hizmetler sunuyoruz.

Yeryüzü Doktorları olarak iklim ve yaşam koşullarının zor olduğu, tedavi imkânlarının yetersiz kaldığı coğrafyalarda yaygın olarak görülen göz hastalıklarına yönelik de göz muayeneleri ve katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz. 2006 yılından bu yana göz sağlığı projeleri ile Nijer, Kenya, Pakistan, Lübnan, Somali, Yemen, Afganistan, Moritanya, Tanzanya, Kongo DC, Sudan, Çeçenistan, Uganda, Kamerun, Nijerya, Mali ve Bangladeş’te hizmetler sunduk. Bugüne kadar 200 bini aşkın göz muayenesi, 30 bine yakın göz ameliyatı gerçekleştirirken, 60 bine yakın kişiye de gözlük dağıttık.

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Yeryüzünde her gün on binlerce insan açlıktan ölüyor ve bunlardan 8.493’ü henüz çocuk... Oysa sadece 470 TL tutarındaki tıbbi beslenme tedavisiyle açlıktan ölmek üzere olan birini kurtarmak mümkün.



Yardım edin; çünkü yeryüzü acıya tok, iyiliğinize aç!

🌐https://t.co/tHCHX80XB8 pic.twitter.com/0BxoBI0Swj — Yeryüzü Doktorları (@YYD_tr) March 30, 2022

Nasıl Bağış Yapabiliriz?

Dünyada her gün on binlerce insan açlıktan ölüyor ve bu insanların 8.493’ü henüz çocuk… Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi insanların, çocukların hayatını kurtarmak mümkün olduğunu hatırlamak isteriz. Sizler 470 TL tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi ile açlıktan ölmek üzere olan birinin hayatını kurtarmak için yyd.org.tr web sitemizden veyahut SMS ile HAYAT yazıp 6612’ye SMS ile 10 TL tutarında bağış yapabilirsiniz.

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Neler Yapıyoruz? - Malnutrisyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - YouTube

OYNAT 05:44 Yeryüzü Doktorları’nın 'Bir Öğün Değil, Bir Ömür' kampanyası bütün dünyaya örnek oldu Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre, yeryüzünde 690 milyon insan her gece aç yatıyor, 2030 yılına kadar ise 840 milyonu aşkın insanın açlık ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Yeryüzü Doktorları ise uzun yıllardır ihtiyaç sahibi coğrafyalarda açlık ile mücadele kapsamında beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Bu yıl da beslenme tedavileri ile hayat kurtarmanın mümkün olduğuna “Bir Öğün Değil, Bir Ömür” adlı kampanyası ile dikkat çekiyor.





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