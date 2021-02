Yetimlere birlikte sahip çıkalım

Köklerini Osmanlı İmparatorluğu’ndan alan Darüşşafaka Cemiyeti, tam 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. 1863 yılında dönemin 5 Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka aynı zamanda ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu. Sevgi, merhamet, yardımseverlik, dayanışma, şefkat gibi temel değerler, Darüşşafaka Cemiyeti’ni 158 yıldır ayakta tutuyor. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem’den bu köklü kuruluşun hikayesini dinledik.

Darüşşafaka ailesinin üyeleri nasıl bir sınava göre belirleniyor? Sınav hangi yaşta çocukları ve hangi şehirleri kapsıyor?

Darüşşafaka’ya girişler her yıl açtığımız bir sınav üzerinden oluyor. Sınavımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-matematik soruları, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları yer alıyor. Burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun öğrenme becerisini de gözlemlemek. Sınava, Türkiye’nin her ilinden annesi ya da babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencilerimiz katılabiliyor. Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi durum kontrollerini gerçekleştiriyor; yönetim kurulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde ziyaret ediyor ve kendilerini sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Tüm bunların sonunda her yıl 100’ün üzerinde yeni öğrenci, bu ‘Şefkat Yuvası’ndan içeri adımlarını atarak, 5’inci sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alıyor. Bu yılki sınav tarihimiz, 30 Mayıs 2021 Pazar. 28 farklı ilde gerçekleştireceğiz. Sınav için başvurularımız başladı. 24 Mayıs’a kadar başvurular devam edecek. Konuyla ilgili tüm bilgiler de internet sitemizde mevcut.

ÇOK YÖNLÜ BİR EĞİTİM

Darüşşafaka’da çocuklara nasıl bir eğitim sistemi sunuluyor?

Darüşşafaka’da çocuklarımıza bir yandan üst düzey akademik eğitimler vermeye çalışırken bir yandan da onların sosyal becerilerini güçlendirecek, güçlü yanlarını ortaya çıkaracak ve bunları daha da pekiştirecek bir metot uyguluyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz burada çok iyi bir İngilizceyle birlikte ikinci bir yabancı dili öğreniyor ve ülkemizi yurt dışında temsil etme fırsatı yakalıyor. Okul bünyesinde özellikle kulüp çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. 50’ye yakın kulübümüzle, bugün Türkiye’de bu alana en fazla ilgi duyan eğitim kurumlarının başında geliyoruz. Böylelikle bir yandan çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da onların gelecekteki karakterlerini oluşturmada; mesleklerini seçmelerinde onlara çok büyük bir vizyon katıyoruz.

Bağış geleneğinden bahseder misiniz?

Darüşşafaka’yı ülkemizin diğer değerli STK’larında ayıran önemli bir fark var. Her yıl Darüşşafaka’ya aldığımız öğrencilere, 8 yıl boyunca ücretsiz eğitim sunacağımızın garantisini veriyoruz. Dolayısıyla biz de her yılın başında, bağış gelirlerini sıfırdan geliştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle desteklerin sürdürülebilir olması çok önemli. Sürdürülebilir destek dediğimizde ilk akla gelen tabii kurumsal bağışlar… Kurumsal bağışlar, günümüz dünyasında STK’ların sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli bir yere sahip. Bununla birlikte “yol arkadaşlığı” kavramamız var ve gerçekten de kurmaya çalıştığımız bu modeli çok güzel özetliyor. Kurumlar bu yönde de Darüşşafaka’ya destek olabilir. Bir ya da birkaç öğrenciye, 8 yıllık Darüşşafaka yaşamları boyunca yol arkadaşı olmak mümkün. Aslında burada da tüm kurumlara bu yönde bir çağrı yapalım. Gelsinler öğrencilerimizin ellerinden tutsunlar, bizim yanımızda olsunlar.

Her hikayede başarı var

Aslına bakarsanız Darüşşafaka bir okuldan çok daha fazlası…Medyaya yansıyan/yansımayan sayısız başarısı hikayesi yazıldı burada. Bundan sadece birkaç yıl önce yolu olmayan; suya, elektriğe erişimleri sınırlı bölgelerde yaşayan çocuklarımız, bugün Darüşşafaka ile ABD’ye gidip, okulumuzda geliştirdikleri robotlarıyla Amerika’nın en prestijli ödülüne sahip olabiliyor, NASA tarafından desteklenen okullara karşı ülkemizi temsil edebiliyor, sanat eserlerini dünya ülkelerinde sergileyerek bizleri gururlandırıyor. Her biri çok kıymetli olan yavrularımızın başarısı, tüm çabalarımızın en güzel meyvesi oluyor.