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Hayat Yıllardır TRTde görev yapan çalışanlardan Sözcünün yalan haberine büyük tepki
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Yıllardır TRT'de görev yapan çalışanlardan Sözcü'nün yalan haberine büyük tepki

Yıllardır TRT'de görev yapan çalışanlardan Sözcü'nün yalan haberine büyük tepki

TRT’de personel fazlası olduğu gerekçesiyle 2 bin kişi emekli edildi ancak onların yerine 3 bin kişi işe alındı" gibi daha önce TRT tarafından kamuoyu açıklamasıyla yalanlanan iddialara köşesinde yer veren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun "Kapat TRT’yi, düşür vergileri" başlıklı yazısına TRT çalışanlarından sert tepki geldi. TRT çalışanları, halihazırda çalışmakta olan binlerce “taşeron” personelin, TRT kadrosuna geçirilerek haklarının korunduğunu, bu personelin daha iyi şartlarda kurum bünyesine alındığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

TRT’nin daha önce yalanladığı iddiaların tekrarlanmasına TRT çalışanları sert tepki gösterdi. Sözcü gazetesinde, "TRT’de 5 bine düşen kadro yeniden 8 bini aştı. TRT’de personel fazlası olduğu gerekçesiyle 2 bin kişi emekli edildi ancak onların yerine 3 bin kişi işe alındı" gibi daha önce TRT tarafından kamuoyu açıklamasıyla yalanlanan iddialara köşesinde yer veren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bugün yayınladığı "Kapat TRT’yi, düşür vergileri" başlıklı yazısına TRT çalışanlarından sert tepki geldi.

TRT çalışanları, halihazırda çalışmakta olan binlerce “taşeron” personelin, TRT kadrosuna geçirilerek haklarının korunduğunu, bu personelin daha iyi şartlarda kurum bünyesine alındığını ifade etti.

TRT’ye yıllarca emek veren ve vermekte olan personelin Sözcü’de çıkan yalan haberlere verdiği tepkiler şöyle:

17 Eylül 2019 tarihinde yine benzer şekilde bazı basın organlarında çıkan yalan iddialar üzerine TRT, haberleri yalanlamıştı:

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