Hayat Yırtıcı kuş yakalayan şahsa rekor ceza 19 bin 933 lira
AKTÜEL

Yırtıcı kuş yakalayan şahsa rekor ceza: 19 bin 933 lira

Yırtıcı kuş yakalayan şahsa rekor ceza: 19 bin 933 lira

Mersin’de mısır tarlasına kurduğu ağ düzeneğiyle yırtıcı kuş yakalayan şahsa 19 bin 933 lira para cezası yazıldı. Şahsın yakaladığı iki kuş ise doğal ortamına salındı.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı
Yakalanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atayurt Mahallesi’nde icra edilen devriye sırasında bir şahsın mısır tarlasına kurduğu ağ düzeneğiyle satmak amacıyla atmaca cinsi iki yırtıcı kuşu yakaladığı tespit edildi. Bunun üzerine Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçen jandarma ekipleri, şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 19 bin 933 lira idari para cezası uyguladı. Yakalanan kuşlar ise veteriner kontrolü sonrasında av koruma memurları eşliğinde doğal ortamına salındı.

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza
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Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası
HAYAT
Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Bartın'da saka kuşu yakalayan kişiye 26 bin lira ceza
FOTOĞRAF 7
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Potbaşı mevkisindeki ırmak kenarında bir kişinin, ağla saka kuşu yakaladığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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Söz konusu alanda, kişinin, balık ağı üzerine yerleştirdiği cep telefonu ile kuş sesi yayarak saka kuşu avladığını belirleyen ekipler, 8 kafesin içinde, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşlarından buldu.
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Ekiplerce el konulan 30 saka kuşu, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğaya salındı.
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Suçüstü yakalanan H.Ş'ye, DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı, avlanmakta kullandığı ekipmanlara da el konuldu.
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Bartın'da saka kuşu yakalayan kişiye 26 bin lira ceza
Bartın'da, saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 336 lira idari para cezası verildi.


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