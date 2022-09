Yunan vahşetinde ailesini kaybeden baba anlattı: Yunanistan salları batırıp ölüme itti

Yunanistan'ın Ege’de ölüme terk ettiği göçmenler yaşadıkları can pazarını anlattı. 10 Eylül’de 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Lübnan’dan İtalya’ya doğru yola çıkan göçmenler, 2 gün sonra mazot bitince Rodos açıklarında mahsur kaldı. Yardım çağrıları üzerine bölgeye gelen Yunan ekipleri, göçmenleri 4 adet can salına bindirerek Türk karasularına itti. Yardım çağrıları üzerine bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik ekibi 3 saldaki 66 göçmeni kurtardı. Alabora olan 4. can salı saatler sonra bulundu. Saldaki 7 kişi kurtarılırken, 2’si bebek, 3’ü çocuk, 1’i yetişkin 6 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yunan zulmünde aile fertlerini kaybeden baba Muhammed Berjaz amca oğlu ve oğlunun daha bulunamadığını söyledi.

MAZOTUMUZ BİTTİ

Kurtarılıp tedavi altına alınan göçmenler Yunanistan’ın kendilerine nasıl ölüme gönderdiğini tüm detayları ile anlattı. Yaşanan can pazarında oğulları Asem (9 aylık) ve Abdulvahap (4) ile eşini kaybeden Suriye uyrukla Muhammed Berjaz, şöyle konuştu: “Lübnan'dan 3 gün önce (10 Eylül) yola çıktık. İtalya'ya gidiyorduk. Yolda mazotumuz bitince motor durdu.

REKLAM

KÜFRETTİLER DÖVDÜLER

Yunan Sahil Güvenliğini aradık yardım istedik, saatler sonra geldiler. Bizi gemiye aldılar. Bağırdılar, küfür ettiler, dövdüler. Değerli eşyalarımızı, paramızı, telefonumuzu aldılar. Su bile vermediler. Gemileriyle bizi 5 saat turlattılar. Sonra bizi denize indirdikleri can sallarına ittiler. 4 ayrı sal vardı, biz dördüncü saldaydık. Bizi salın tıpasını kapatmadıkları için hava kaçırdı ve kısa sürede su almaya başladı.

HALA BULUNMADILAR

Bizim etrafımızda manevra yaparak dalga oluşturdular ve salları birbirinden ayırdılar. Biz devrildik, can mücadelemiz başladı. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak sabaha kadar beklediler, ama daha fazla dayanamadılar. Çok su yuttular ve boğularak öldüler. Bir süre sonra da diğerlerin cesedi denizin üstüne çıktı. Baldızım ve yeğenimi de kaybettim. Amcamın oğlu ve onun oğlu da kayboldu. Onlar da hala bulunamadılar. Ben Yunanistan'dan şikâyetçiyim ve dava açacağım.”

REKLAM

Mahir Sitayti

CAN SALI HAVA KAÇIRIYORDU

Batan saldaki isimlerden Filistin uyruklu Mahir Sitayti ise acı olayda oğlunu kaybettiğini söyledi. Acılı baba şunları anlattı: “Ayın 12'sinde gece mazotumuz bitti, Yunan Sahil Güvenlik güçleri aradıktan 3 saat sonra geldi. Biz gelip bize mazot vereceklerini zannettik, talebimizi de ilettik. ‘Tamam size mazot vereceğiz siz şu gemiye çıkın’ diyerek bizi gemiye aldılar. Üstümüzde ne var ne yoksa hepsini aldılar. 5 saat bizi gezdirdiler. Su istedik vermediler, dövdüler bağırdılar. Bizi gece ortasında uyandırdılar, can sallarını şişerek bizi denize bıraktılar. Bizim can salı hava kaçırıyordu. Kimse yardım etmeye gelmedi. Oğlum sabah saat 6'da vefat etti.”

AB soruşturma istedi

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Ege'deki geri itme faaliyeti sonucu 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin soruşturulması gerektiğini bildirdi. Kayıplardan üzüntü duyduklarını ifade eden AB sözcülüğü, "Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz" dedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de Yunanistan’a olayla ilgili tepki göstermişti.

REKLAM