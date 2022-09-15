Yunan caniliği: 9 aylık bebeği denize attılar

Yunanistan tarafından alıkonularak deniz ortasında ölüme terk edilen göçmenlerin tam bir can pazarı yaşadığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülere göre, göçmenlerden bazıları Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin insanüstü çabasıyla hayata tutundu, 9 aylık Asım ve 4 yasındaki ağabeyi Abdulvahap Berjaz ile kimliği henüz belirlenemeyen çocuklardan da geriye iç yakan kareler kaldı.

GECE İHBAR GELDİ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, önceki gün saat 00:40 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'ne Marmaris Alaburun açıklarında düzensiz göçmen grubu olduğu ihbarı düştü. Bölgeye en yakın sahil güvenlik ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler 3 adet can salında bulunan 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

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İKİNCİ GRUBA SONRA ULAŞILDI

Göçmenlerle yapılan mülakatta aynı bölgede bir can salının daha olduğu yönünde bilgiler gelince, yeniden çalışma başlatıldı. Saat 11:21 sıralarında deniz ortasındaki göçmenlere ulaşıldı. 7 göçmen sağ olarak kurtarıldı, 2’si bebek, 3’ü çocuk ve 1’i kadın 6 kişinin cansız bedeni gemiye alındı. Salda bulunanların beyanları doğrultusunda 5 göçmenin de kayıp olduğu belirlendi.

ANNELERİ DE CAN VERDİ

Olayda hayatını kaybedenlerden ikisinin 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulvahap Berjaz ile 9 aylık kardeşi Asem Berjaz olduğu tespit edildi. İki çoğunun annesinin de vefat ettiği, babası Muhammed Berjaz’ın sağ kurtulduğu öğrenildi. Baba Berjaz ifadesinde, “Lübnan'dan İtalya'ya gitmeye çalışıyorduk. Gemimiz arızalandı. Yunanlar kendi sahil güvenlik gemilerine alarak bizi can sallarıyla Türk karasularına

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bıraktı” dedi.

YAKITLARI BİTTİ

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde Yunanistan’ı işaret etti. Göçmenler, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyalarına el konulduktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları bir Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor.

Lanet olsun insanlığınıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın geri itmesi sonucu 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili paylaşımda bulundu: "Lanet olsun insanlığınıza. O görüntüleri gördüğümüzde hakikatten bütün kimyamız altüst oldu. Allah, insanlık vicdanı nasip etsin. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz."

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