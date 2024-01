Yüzyıllık şifa kaynağı adaçayı ile lezzetler

İçerisinde B grubu vitaminler, C, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, potasyum, çinko, demir gibi minerallerle beraber o keskin kokusunu veren kafur bulunur. Bu sayede sinir uçlarını uyarır ve zindelik kazanmaya yardım eder. Antioksidanlar sayesinde yaşlanma karşıtı etki gösterir ve beyin sağlığını destekler. Fakat her bitkide olduğu gibi adaçayında da günlük bir iki fincanı aşmamak önemlidir. Haddini aşan her şey gibi şifalı bitkiler de fazla tüketildiğinde zıddına dönebilirler. Eski zamanlarda etin daha uzun süre saklanabilmesi için tütsü olarak kullanılan bu bitki, uzun ömrü sembolize edermiş. Dünyada binin üzerinde çeşit adaçayı vardır. Ülkemizde bizim topraklarımıza has 51 farklı çeşit adaçayı yetişir. Her birinin aroması, çiçeği, kokusu birbirini andırsa da farklılıkları vardır. Eski Türk mutfağında adaçayının hakim olduğu çokça tarif bulunmasa da, bugün modern Türk mutfağında birçok tarife rastlayabiliyoruz. Güçlü aromasını harika biçimlerde işleyen onlarca usta el, lezzetli tarifleri bizim için internet ortamına bırakmışlar. Gelin biz de bugün adaçaylı hoş tarifler deneyelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar diliyorum.