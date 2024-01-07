Sofranız İtalyan makarnalarıyla lezzetlensin

İtalyanların “pasta” bizim “makarna” dediğimiz bu lezzetli kuru hamurları genellikle satın alıp haşlayarak evde yardımcı yemeklere, salatalara dönüştürüyoruz. Fakat mantımız, hingalimiz, eriştemiz gibi makarnamızı da evimizde yapabiliriz. Makarna hamurunu yaparken esnek ve dokulu olmasını sağlamak için tıpkı eriştedeki gibi yumurta kullanmamız gerekiyor. Bizim hamurlarımızla İtalyan makarna hamurunun temel farkı ise un. Biz, ince öğütülmüş böreklik unlar kullanırken, makarna hamurunda semolina unu kullanılıyor. Semolina “iki defa çekilmiş irmik” anlamına geliyor. Normal undan biraz daha iri taneli bu unu kullanmak, hem daha hızlı kuruyan hem de daha net şekil alan bir hamur elde etmeyi sağlıyor. Zor yanıysa, hamurun çabucak işlenmezse ve üzeri örtülü, nemli tutulmazsa kolayca kuruması. Bu yüzden az miktarda ve taze taze yapmanın işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Semolina ununu marketlerde rahatlıkla bulmak mümkün. Hamuru hazırlarken de, her bir su bardağından bir parmak fazla semolina unu için iki yumurta ve bir fiske tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanabiliriz. Dokulu, tok bir hamur elde etmek için bu malzemeleri karıştırıp hamuru yoğuralım ve daha sonra bezelere ayırıp, üzerini nemli bir bezle örterek dinlendirelim. Ardından merdane yardımıyla açtığımız makarna hamuruna isterseniz keserek, isterseniz makarna makinalarıyla şekillendirmek mümkün. Bence bu hamurları, Türk mutfağının mantı, hingal katlama şekilleriyle de işlemek harika olacaktır. Kıymalı, sebzeli, peynirli, patatesli içlerle çok lezzetli yepyeni tarifler oluşturabiliriz. İtalya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında makarna hamurları daha çok değişik soslarla sofralara geliyor. Gelin bugün makarna hamuru ile yapabileceğimiz birkaç tarif paylaşalım ve sizin sanatkar ellerinizin ortaya çıkaracağı güzel lezzetleri de bekleyelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.