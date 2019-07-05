Yves Rocher bitkisel kozmetik laboratuvarları’nın yeni 50 GKF parlama karşıtı güneş kremi ile tanışın

50 GKF Parlama Karşıtı Güneş Kremi, çift UVA/ UVB korumalı son jenerasyon nano partikül içermeyen güneş filtreleri ile birleştirilip özel olarak geliştirilmiştir. Yağlı ciltler için geliştirilmiş formülü ile güneş yanığı ve cilt yaşlanmasına karşı savaşır.

Güneşe bağlı cilt yaşlanmasının ve cilt lekelerinin oluşumunu engeller. Cildin nemlenmesine, yumuşaklık kazanmasına ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur. Yapışkan olmayan ince dokusu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Komedojenik değildir.

Mineral Yağ, Paraben ve Renklendirici İçermez!

Yves Rocher -50 GKF Parlama Karşıtı Güneş Kremi - 84.90 TL

40 ml

Yves Rocher mağazaları ve www.yvesrocher.com.tr’de!