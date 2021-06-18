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KÜLTÜR SANAT

“Zaman ve Mekân: Ardahan” Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor

Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) onaylı, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Cüneyd Işık 'Geleneksel Türkmen Kıyafeti' isimli fotoğrafı ile birinci oldu. Ufuk Seferoğlu 'Kaz Taşıyan Çocuk' fotoğrafıyla ikinci seçilirken, üçüncülük ödülü ise Aşık Caner fotoğraflıyla Mehmet Yener'e verildi. Yarışmaya katılan fotoğrafların sergisi yarın Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in de katılımıyla Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Zaman ve Mekân: Ardahan” Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor
Zaman ve Mekân: Ardahan

Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) onaylı, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Birincilik ödülünü "Geleneksel Türkmen Kıyafeti" isimli fotoğrafıyla Cüneyd Işık kazandı.

Yarışmanın ikincisi "Kaz Taşıyan Çocuk" isimli fotoğrafı ile yarışmaya Samsun'dan katılan Ufuk Seferoğlu seçildi.

Üçüncülük ödülünü ise yarışmaya Çanakkale'den katılan Mehmet Yener "Âşık Caner" fotoğrafıyla almaya hak kazandı.

Yarışmaya ülkenin dört bir yanından katılan fotoğrafçıların eşsiz eserleri, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi ziyarete açılıyor

Açılış, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, akademik ve idari personelimiz, Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KAIDER) üyeleri, Ardahanlı iş insanları, eser sahipleri ve yarışma jüri üyelerinin katılımlarıyla yarın saat 14.00'da İstanbul Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

  • Sergi 19 -23 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Yarışmaya katılan diğer fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz:

“Zaman ve Mekân: Ardahan” Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor
FOTOĞRAF 16
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​Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) onaylı, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Title
Birincilik ödülünü 'Geleneksel Türkmen Kıyafeti' isimli fotoğrafıyla Cüneyd Işık kazandı.
Title
Yarışmanın ikincisi 'Kaz Taşıyan Çocuk' isimli fotoğrafı ile yarışmaya Samsun'dan katılan Ufuk Seferoğlu seçildi.
Title
Üçüncülük ödülünü ise yarışmaya Çanakkale'den katılan Mehmet Yener Âşık Caner fotoğrafıyla almaya hak kazandı.
Title
Yarışmaya ülkenin dört bir yanından katılan fotoğrafçıların eşsiz eserleri, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Title
Açılış, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, akademik ve idari personelimiz, Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KAIDER) üyeleri, Ardahanlı iş insanları, eser sahipleri ve yarışma jüri üyelerinin katılımlarıyla yarın saat 14.00'da Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Title
Sergi 19 -23 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
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Title
Title
“Zaman ve Mekân: Ardahan” Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor
Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) onaylı, “Zaman ve Mekân: Ardahan” isimli Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Cüneyd Işık 'Geleneksel Türkmen Kıyafeti' isimli fotoğrafı ile birinci oldu. Ufuk Seferoğlu 'Kaz Taşıyan Çocuk' fotoğrafıyla ikinci seçilirken, üçüncülük ödülü ise Aşık Caner fotoğraflıyla Mehmet Yener'e verildi. Yarışmaya katılan fotoğrafların sergisi yarın Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in de katılımıyla Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.
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