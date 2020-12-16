'Zeki Müren de izleyecek mi?' diye polisle dalga geçtiler: 9 bin lira ceza yediler

Kısıtlamaya uymayan gençler polis ekipleri tarafından yapılan denetimde yakalandı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 21:00'de başlayıp 05:00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, geniş çaplı denetim yaptı. Ekipler, Aksaray'da kısıtlamaya uymayan Mertcan C., Rasim C. ve Resul D. isimli 3 genci yakaladı. Herhangi bir muaf belgeleri bulunmayan 3 genç polis ekiplerince cezai işlem yapılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet şube noktasına getirildi.

ESPRİ PAHALIYA PATLADI

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin "Kısıtlamaya neden uymadınız?" sorusuna, "Sen sor diye" cevabını verdi. Alay edercesine, "Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?" diye arkadaşına seslenen genç, ardından kameramana "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.

REKLAM

Çevik Kuvvet noktasında 3 gence 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

KORONAVİRÜS Koronavirüsle ilgili sıra dışı iddia: Çin ışınlama deneyinde hata yaptı, virüs çılgına döndü

HAYAT Polis 'Cezaevinden yeni çıktım, evsizim, mezarlıkta kalıyorum' diyen adama cezai işlem uygulamadı