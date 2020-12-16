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Hayat Zeki Müren de izleyecek mi? diye polisle dalga geçtiler 9 bin lira ceza yediler
AKTÜEL

'Zeki Müren de izleyecek mi?' diye polisle dalga geçtiler: 9 bin lira ceza yediler

'Zeki Müren de izleyecek mi?' diye polisle dalga geçtiler: 9 bin lira ceza yediler

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 genç polis ekiplerince yakalandı. Gençlerden biri, kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamaya uymayan gençler polis ekipleri tarafından yapılan denetimde yakalandı.
Kısıtlamaya uymayan gençler polis ekipleri tarafından yapılan denetimde yakalandı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 21:00'de başlayıp 05:00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, geniş çaplı denetim yaptı. Ekipler, Aksaray'da kısıtlamaya uymayan Mertcan C., Rasim C. ve Resul D. isimli 3 genci yakaladı. Herhangi bir muaf belgeleri bulunmayan 3 genç polis ekiplerince cezai işlem yapılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet şube noktasına getirildi.

ESPRİ PAHALIYA PATLADI

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin "Kısıtlamaya neden uymadınız?" sorusuna, "Sen sor diye" cevabını verdi. Alay edercesine, "Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?" diye arkadaşına seslenen genç, ardından kameramana "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.

Çevik Kuvvet noktasında 3 gence 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.


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