Hayat Zeytinburnuna mozaik müzesi Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı
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Zeytinburnu'na mozaik müzesi: Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi. Arısoy, "Çalışmalar bittiğinde burası (Kazlıçeşme Kültür Merkezi) aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mozaik ile ilgili bilgiler verdi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mozaik ile ilgili bilgiler verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı

Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyleyen Arısoy, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen mozaiğin yer döşemesi olduğunu anlattı.

Kazı çalışmaları devam ediyor

Zemin katta bulunan mozaiğin dışarıya doğru uzadığını fark edince hemen deneme kazısı yaptıklarını ve bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak" diye konuştu.

Ömer Arısoy, Asitane Vakfıyla ortak çalışma sonrası mekanda kitap şifahanesi olarak da hizmet verileceğini aktardı.

Askeri hastaneydi

Tarihi binanın, belediye başkanlığı faaliyetlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap şifahanesi olarak işlev göreceğini belirten Arısoy, binanın 1800'lü yılların başında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar da hastane olarak kaldığını aktardı.

Arısoy, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kazlıçeşme Sanat Galerisinde açılışı yapılan ve 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek "Selahattin Kara Resim Sergisi"ni davetlilere gezdirdi.

1956'dan sonra yurt olan yapının, daha sonra göçmenler için misafirhane olarak kullanıldığını ifade eden Arısoy, binanın 1989'da Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını ve bugün itibarıyla yeni kimliğiyle Kazlıçeşme Sanat Merkezi olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Merkezefendi'ye tarihi simit fırını

Arısoy, Zeytinburnu'nda iki yeni kültür mekanı açacaklarını belirterek, "Bunlardan birisi tarihi Merkezefendi fırını. Fırın tekrar faaliyete geçecek. Kendisine özgü bir konseptle iyi bir simit fırınını mart ayında faaliyete geçireceğiz. İkinci kültür mekanı olarak hem kendi yayınlarımızın hem de şehir kitapları satan bir Zeytinburnu kitapçısı yapacağız. Son zamanlarda popüler hale gelen kitap kahve formatında düşünüyoruz" diye konuştu.

Programın ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ile davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.

Özlenen İstanbul sokakları Zeytinburnu'nda
FOTOĞRAF 9
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Sokakları, boğazı, camileri, mimarisiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan İstanbul’un hikayesi, ressam Selahattin Kara’nın fırçasıyla buluştu.
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Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülü sahibi olan ressam Selahattin Kara’nın retrospektif sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
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Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Çebi Koleksiyonundan seçilen eserler “Sanatın İzinde Bir Yaşam” adıyla bir araya getirildi.
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Resim dışında kendisini en çok heyecanlandıran şeyin İstanbul olduğunu belirten Selahattin Kara, iki tutkusunu birleştiriyor.
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Tarihi geçmişiyle dikkat çeken Kazlıçeşme Sanat Galerisi, bundan sonra kültür sanat etkinliklerin kalbinin attığı bir mekan olmaya aday.
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Kazlıçeşme Sanat Galerisi
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Kazlıçeşme Sanat Galerisi
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Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin restorasyon çalışmaları sırasında zeminde devasal bir mozaik ortaya çıktı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından koruma altına alınıp çalışmaları süren mozaik ile sanat merkezinin bir mozaik müzesi olması da hedefleniyor.
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Ressam Selahattin Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
Özlenen İstanbul sokakları Zeytinburnu'nda
Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Çebi Koleksiyonundan seçilen eserler “Sanatın İzinde Bir Yaşam” adıyla bir araya getirildi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Selahattin Kara Resim Sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde 20 Ocak gününe kadar görülebilir. Her biri birbirinden kıymetli olan resimler, ziyaretçileri özlenen İstanbul sokaklarında gezintiye çıkarıyor.
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