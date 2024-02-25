Zıtlığın uyumuna İstanbul’dan bakmak

Sabancı Müzesi’nden Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi’ne Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’nden Pera Müzesi’ne Meşher’den İş Sanat Resim ve Heykel Müzesine kadar uzanan hat üzerinde İstanbul’un farklı dönemlerinde resmedilmiş tablolarıyla buluşmak mümkün. İstanbul’un yaklaşık son 500 yılının anlatıldığı bu görseller arasında dolaşırken aklıma gelen ilk sorulardan birisi de şuydu: Bugün İstanbul resmedilse hangi yönleri öne çıkar? Bu sorumun cevabını ise geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan İstanbul temalı bir sergide buldum. Bir süredir İstanbul temalı fotoğraflarını sosyal medyadaki hesabından ilgiyle takip ettiğim sanatçı Ayşegül Ekin Odabaşı’nın Renkli Renksiz: İstanbul’un Çok Katmanlı Portresi bizi bugünün İstanbul’una davet ediyor. İstanbul’un dinamik yapısını, gizli köşelerini, insan hikayelerini zıtlıklar arasında görmeye davet ediyor. Zıtlığın uyumuna eserlerinde dikkat çeken Odabaşı İstanbul’un pek de göz önünde olmayan mekanlarında yaşayan insanların hayatlarından ilham alarak, renkli ve renksiz dünyaların iç içe geçtiği özgün bir serüvene dikkat çekiyor. Eserler İstanbul’un kozmopolit dokusunu ve insan manzaralarını dingin ama bir o kadar da yüksek bir sesle ortaya koyuyor.





Bu şehir ikilemleriyle anlam kazanıyor

Odabaşı, “Renkli Renksiz” sergisinin çıkış noktasının, İstanbul’un zengin dokusuna, bu şehrin bireyler üzerindeki etkisine ve şehrin kendine has ikilemlerine olan derin ilgisiyle oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu sergi, şehrin ve onun sakinlerinin yaşadığı zıtlıkları, renklerin ve renksiz anların iç içe geçtiği, gözle görülenin ötesindeki derinlikleri keşfetme arzusunun bir ürünüdür. İstanbul, hem tarihi hem de modern, hem kaotik hem de huzurlu yüzleriyle, bu sergi için bitmez tükenmez bir ilham kaynağı oldu. Karşıt duyguların bir aradalığı ve İstanbul’un bunu mükemmel bir şekilde dengede tutuyor olması, aslında sosyolojik bir realiteyi temsil ediyor. Sergi, bu realitenin keşfedilmesini, şehrin bu eşsiz dengesinin ve zıtlıkların bir arada nasıl uyum içinde var olabildiğinin anlaşılmasını arzuluyor. İstanbul, tarihi boyunca pek çok farklı kültürü, inancı ve yaşam tarzını bünyesinde barındırmış; bu çeşitlilik, şehrin sosyal dokusunu şekillendirmiş ve zengin bir kültürel miras oluşturmuştur. “Renkli, Renksiz” sergisi, izleyicilere, İstanbul’un bu sosyolojik çeşitliliğini, onun sunduğu zıtlıkları ve bu zıtlıkların bir aradalığını göstermeyi amaçlıyor.”





Şehrin ruhu çocuklar ve yaşlılar

Doğu’nun ve Batı’nın iki ayrı medeniyetin buluşma noktası olan İstanbul aynı zamanda gelenekle ve modern yaşamın da kesişme noktası. Bunu fotoğraflarda da daha net olarak görüyoruz. Sergide, İstanbul’un sakin sokaklarında yaşayan çocukların masumiyetinden, hanlarında çalışan ustaların emeğine, tarihi mekanların asaletinden, günlük yaşamın karmaşasına kadar şehrin çeşitli yüzleri sergileniyor. Her bir fotoğraf ve eser, İstanbul’un ruhunu, hikayelerini ve şehirle olan derin bağımızı keşfetmeye davet ediyor. Odabaşı’nın objektifinden yansıyan İstanbul, her bir fotoğraf karesinde farklı bir hikaye, farklı bir duygu ve farklı bir perspektif sunuyor. “Renkli Renksiz”de her bir eser, şehrin zıtlıklarının, çeşitliliğinin ve birlikteliğinin simgesi haline geliyor. Sergi 4 Marta kadar Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da görülebilir.





Ahmet Güneştekin’le Uyandığımız Çağ

Ahmet Güneştekin’in Uyandığımız Çağ adlı yeni sergisi İstanbul’da ilk kez kapılarını açan Ruzy Gallery’de sanatseverleri bekliyor. Çağdaş sanat tutkunlarının yeni buluşma noktası olmaya aday galeri modern ve çağdaş sanata odaklanan, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini sergilemeyi amaçlıyor. Galerinin bu anlamda ev sahipliği yaptığı ilk sergide Uyandığmız Çağ adlı sergisiyle Ahmet Güneştekin oldu. Güneştekin’in mitlerin kültürel hafıza ve kolektif bilinç işlevi gördüğü yönündeki görüşünden yola çıkan sergi, mitsel düşünüşün zaman ötesi doğasını kavramaya yönelik bir düşünce alanı açıyor. Sergide sanatçının, imgelerin kendi değerlerine, hakikati yaratma yeteneğine sahip olmalarına fırsat tanıyan ve gerçeküstü bir uykudan başka bir dünyaya uyanış gibi mitsel unsurlarla kurguladığı, imza niteliğindeki fırça darbeleriyle yapılmış resimlerini, özgün seramiklerini ve heykellerini içeren elliden fazla eseri yer alıyor.



