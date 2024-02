Zıtlığın uyumuna İstanbul’dan bakmak

Odabaşı, “Renkli Renksiz” sergisinin çıkış noktasının, İstanbul’un zengin dokusuna, bu şehrin bireyler üzerindeki etkisine ve şehrin kendine has ikilemlerine olan derin ilgisiyle oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu sergi, şehrin ve onun sakinlerinin yaşadığı zıtlıkları, renklerin ve renksiz anların iç içe geçtiği, gözle görülenin ötesindeki derinlikleri keşfetme arzusunun bir ürünüdür. İstanbul, hem tarihi hem de modern, hem kaotik hem de huzurlu yüzleriyle, bu sergi için bitmez tükenmez bir ilham kaynağı oldu. Karşıt duyguların bir aradalığı ve İstanbul’un bunu mükemmel bir şekilde dengede tutuyor olması, aslında sosyolojik bir realiteyi temsil ediyor. Sergi, bu realitenin keşfedilmesini, şehrin bu eşsiz dengesinin ve zıtlıkların bir arada nasıl uyum içinde var olabildiğinin anlaşılmasını arzuluyor. İstanbul, tarihi boyunca pek çok farklı kültürü, inancı ve yaşam tarzını bünyesinde barındırmış; bu çeşitlilik, şehrin sosyal dokusunu şekillendirmiş ve zengin bir kültürel miras oluşturmuştur. “Renkli, Renksiz” sergisi, izleyicilere, İstanbul’un bu sosyolojik çeşitliliğini, onun sunduğu zıtlıkları ve bu zıtlıkların bir aradalığını göstermeyi amaçlıyor.”

Doğu’nun ve Batı’nın iki ayrı medeniyetin buluşma noktası olan İstanbul aynı zamanda gelenekle ve modern yaşamın da kesişme noktası. Bunu fotoğraflarda da daha net olarak görüyoruz. Sergide, İstanbul’un sakin sokaklarında yaşayan çocukların masumiyetinden, hanlarında çalışan ustaların emeğine, tarihi mekanların asaletinden, günlük yaşamın karmaşasına kadar şehrin çeşitli yüzleri sergileniyor. Her bir fotoğraf ve eser, İstanbul’un ruhunu, hikayelerini ve şehirle olan derin bağımızı keşfetmeye davet ediyor. Odabaşı’nın objektifinden yansıyan İstanbul, her bir fotoğraf karesinde farklı bir hikaye, farklı bir duygu ve farklı bir perspektif sunuyor. “Renkli Renksiz”de her bir eser, şehrin zıtlıklarının, çeşitliliğinin ve birlikteliğinin simgesi haline geliyor. Sergi 4 Marta kadar Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da görülebilir.