Özgün Helal ne demek? Helal örnekleri neler?
DİNİ BİLGİLER

Helal ne demek? Helal örnekleri neler?

Dinimizin en önemli kavramlarından helal, birçok konuda insanlar arasında tartışma konusu oluyor. İslam dininde helalin hem kelime anlamı hem de dini yönden örnekleri merak ediliyor. Peki kısaca helal ne demek? Helala örnekler neler? Helal olan şeyler neler? İşte tüm soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Helal ne demek? Helal örnekleri neler?
Helal

Fıkıhçılar Şeriatta esas olanın helal olduğu, haram ve yasak olma durumunun istisna olduğunu ve adına nass denilen şer'i kaynaklarca bu haram ve yasak oluşun açıkça belirtilmiş olması gerektiğini ifade ederler. Ayrıca bu kaynaklar şer'i delil olma açısından geçerli bir kaynak olmalı ve kendi içerisinde çelişki barındırmamalıdır.

HELAL NE DEMEK?

Sözlükte masdar olarak “mubah, caiz ve serbest olmak, ruhsat vermek, Harem’den veya ihramdan çıkmak” anlamlarına gelen helal kelimesi isim olarak haramın karşıtıdır. Caiz ve mübah gibi terimler de aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte çok defa helal ile eş anlamlı gibi kullanılır ve dini literatürde mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı davranışları ifade eder.

HELAL OLAN ŞEYLERE ÖRNEKLER

İslam'da Allah'ın yasaklamadığı her şey helal demektir. Kuran'ı Kerimde, insana haram kılınan her şey detaylı bir şekilde bildirilmiştir. Bunun dışında kalan her şey helal dairesindedir.

Örneğin;

> Koyunun ve ineğin sütünü içmek,

> Erkeklerin gümüş yüzük takması,

> Nikahlı eşinin elini tutmak,

> Kadınların altın takması,

> Çay içmek

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