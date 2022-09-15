Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız Harem kelimesi kullanım alanı ve kökeni bakımından oldukça önemli. Arapçada ‘’korunan mukaddes ve muhterem olan yer’’ anlamına gelen bu kelimeyle ilgili tüm bilmek istedikleriniz haberimizde.

HAREM NE DEMEK?

Ev, konak ve saraylarda genellikle iç avluya bakacak şekilde planlanan, kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan rahatça günlük hayatlarını sürdürdükleri bölümlere harem adı verilir. Anlam ve köken bakımından Harem kelimesini tanımı farklılık gösterebilir.

HAREM NEREYE DENİR?

Sarayların kadınlara ait bölümü ve sadece kadınlara özel inşa edilmiş olan bölüm demektir.

HAREM KURALLARI

> Padişah ve cariyelerin haremde karşılaşmaması için haremden sorumlu olan yetkililer sıkı kurallar uygularlardı.

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> Padişah da Hareme geldiğinde ses çıkaran takunyalar giyerdi. Cariyeler çıkan sesten padişahın Haremde olduğunu anlarlar ve daha dikkatli davranırlardı.

> Hareme yeni alınan kıza ilk zamanlarda Müslümanlık ve Türk-İslam âdetleri öğretilirdi.

> Daha sonra dikiş-nakış, hanendelik, sazendelik gibi kabiliyetine uygun sanatlar gösterilirdi.

> Haremdeki bütün kalfalar, Kur’an hatimi indirmişler, edebiyat ve musiki dersleri almışlardır.