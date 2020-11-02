Hemen Geliriz Ar-Ge Çalışmalarına Hız Veriyor

Şirket Ceo’su Denizkan Erdoğan, geçtiğimiz 12 ay içerisinde ar-ge çalışmalarına 1 Milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırdıklarını bu rakamın 2021 yılında 2 Milyon TL seviyesine yaklaşacağını belirtiyor.

Peki Hemen Geliriz İçin 2020 Yılı Nasıl Geçti?

Denizkan Erdoğan, pandeminin ağır etkilerine rağmen 2020 yılını %250 büyüme ile kapatacaklarını öngördüğünü iletiyor. Yıla çok iyi başlangıç yaptıktan sonra mart ayı itibariyle tüm takım arkadaşlarının uzaktan çalışma modeline geçtiğini ve haziran ayı başına kadar tüm süreçleri online olarak evden yürüttüklerini ileten Erdoğan, iyi bir takım olmanın avantajları ve teknolojik gücümüzün imkanları sayesinde hiçbir küçülme yaşamadan bu dönemi atlattıklarını ve yaz sezonu başlarında hızlı bir ivmelenme ile büyümeye devam ettiklerini iletiyor.

Global Bir Marka Olma Yolunda İlerliyoruz

Hemen Geliriz, Türkiye pazarında faaliyetlerine başladı. Bugün 81 il ve tüm ilçelerinde beyaz eşya tamir servislerinden, oto kurtarma hizmetine kadar yaklaşık 100 sektörde hizmet verdiğini belirten Denizkan Erdoğan, geliştirdikleri konuşma metinleştirme (speech recognition) teknoloji sayesinde, dil ve iletişim problemlerini tam anlamıyla ortadan kaldırdıklarını ve artık Arap Coğrafyasından, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar tüm ülkelerde hizmet verebilir hale geldiklerini belirtti. Nitekim Avrupa’da bazı yerel firmalar ile iş ortaklığı yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.