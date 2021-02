Hint filmleri: Aile ile izlenecek 8 Hint filmi

Hint filmleri sadece Hindistan’da değil tüm dünya ülkelerinde popüler olan bir sinema sektörüdür. Başarılı Hintli aktörlerin rol aldığı Hint filmlerinde hem dram hem de aksiyon yüklü hikâyeler ön plana çıkıyor.

Ailecek izlenebilecek Hint Filmleri

Aile ile izlenebilecek Hint filmleri genellikle Hint dans figürleri, rengârenk geleneksel kıyafetleri ve kendilerine özgü takıları barındırıyor. İşte aile ile izlenecek 8 Hint filmi:

Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) – 2007, Imdb 8,3



2007 yılında çekilen Hint filmi tüm dünyada çok izlenen filmler arasında yer alır. Filmin hikâyesi Ishaan’ın bir resim öğretmeni ile tanışması ile başlar. Ishaan ailesi ve öğretmenleri tarafından tembel ve hayalperest olduğu için eleştiriliyor. Bir resim öğretmeni olan Ram Shankar gösterdiği çabalarla Ishaan’ın yeteneklerini gün yüzüne çıkarma hikâyesidir. Her Çocuk Özeldir filminin IMDB puanı 8,3 ile çok yüksek bir sıralamadadır. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Aamir Khan’dır. Filmde dans figürlerinde kullanılan müzikler Shankar Ehsaan Loy tarafından tasarlanmıştır.

Dangal – 2016, Imdb 8,9



Hint filmi 2016 yılında çekilmiştir. Filmin konusu güreşte Hindistan şampiyonluğu olan Mahavir Singh isimli bir adamın kendi erkek çocuğunu yetiştirmek istemesidir. Fakat adamın erkek çocuğu yoktur sadece 4 kızı vardır. Mahavir Singh isimli adam iki tane kızında güreş yeteneği keşfedince onları eğitmeye karar verir. Bu kızlar Babita ve Geeta’dır. Film gerçek bir yaşam öyküsüdür. Hint filminde milli güreşçiler Geeta ve Babita’nın gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor.

Lion – 2016, Imdb 8,6



Lion Hint filmi 2016 yılında çekilmiştir. Filmin konusu 5 yaşındaki Saro isimli kırsal kesimde yaşayan küçük çocuğun tren istasyonunda ağabeyini beklerken bir yanlışlık sonucu kendisini bambaşka bir dilin hâkim olduğu Kalküta’da bulur. Sokaklarda zor bir hayat geçirdikten sonra Saro’yu yetimhaneye alırlar. Ardından bu yetimhanede bir Avusturalyalı bir aile olan Brierley ailesi tarafından evlat edinilir. Kırsal kesimde fakir bir yaşantı süren Saro Tazmanya’da yaşayan yeni ailesiyle zengin ve ferah bir gençlik geçirir. 25 yıl geçtikten sonra Saro gerçek ailesini bulmak için tekrardan Hindistan’a döner. Bu Hint filmi de Saro’nun ailesini ararken yaşadığı olayları anlatır.

3 Ahmak (3 Idıots) – 2009, Imdb 8,4



2009 yılında çekilmiş bir Hint filmidir. Bu film tüm dünyada en çok izlenen filmler arasında yer alır. Filmin IMDB puanı 8,4’tür. Filmin yönetmeni Rajkumar Hirani iken başrol oyuncusu Aamir Khan’dır. Aamir Khan dünyaca ünlü olan bir aktördür. Film, Hindistan’da en iyi mühendislik üniversitesine başlayan öğrencilerin hayatlarını anlatan bir aile filmidir. Hint filminde eğitim sisteminin bir yarış üzerine kurulu olduğunu ve herkesin en iyisi olmak için çabaladığı bir okulun sistemini değiştirmek isteyen bir öğrenci (Aamir Khan) ve onun en yakın iki arkadaşının izledikleri yoldur. Ranco (Aamir Khan) filmdeki başrol olan gençtir. Hint filmi hem komik olmasıyla hem de öğretici bilgiler taşımasıyla en çok izlenen filmler arasında yer alır.

Peekay-Pk – 2014, Imdb 8,5



2014 yılında çekilmiş olan Hint filmi güldürürken düşündüren bir konuya sahiptir. Filmin başrol oyuncusu Aamir Khan’dır. PK isimli genç kimsenin daha önce sormadığı soruları sorar. Bu sorular hem enteresan hem de masumdur. PK’in en yakın dostları ona çok sadıktır. PK kırık kalpleri düzelten bir kişiliğe sahip iken aynı zamanda öfkeleri dindiren bir özelliğe sahiptir. Film felsefi bir nitelik taşır. Hint filmi felsefi niteliğin dışında bir aşk masalını da konu alır.

Lagaan: Once Upon A Tıme In Indıa



Film, “Evvel zaman içinde Hindistan” olarak dilimize çevrilmiştir. Hindistan’ın Champaner şehri büyük bir kuraklık problemi ile karşı karşıya kalır. Toprak sahiplerinin köylülerden aldığı Laagan vergisi vardır. Bu Laagan vergisinin köylüler kuraklıktan dolayı kaldırılmasını isterler. İngiliz yerel yöneticiler bu vergisinin kesilmesi için Hint halkının önüne bir şart koyar. Bu şart İngiliz yöneticiler ve Hintli köylülerin kriket yarışı yapmalarıdır.

Fanaa (Kayboluş) - 2006



Hint filmi 2006 yılında çekilmiştir. Filmin hikâyesi Zooni isimli kör ve çok güzel bir kız ile tur rehberi Rehan’nın aşkıdır. Zooni gözlerini açtırmak için ameliyat olduğu zaman aşkı olan Rehan’ı kaybeder. Rehan’ın öldüğünü bilen Zooni aslında ölmediğini yıllar sonra öğrenir. Hint filmi bu konu üzerine kuruludur.

Benim Adım Khan (My Name Is Khan) – 2010, Imdb 8



My Name Is Khan 2010 senesinde vizyona giren Hint Filmidir. Shahrukh Khan ve Kajol bu filmde başrolleri paylaşmaktadır. Aynı oyuncular Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Dilwale Dulhania Le Jayenge filmlerinde de başrolleri paylaşmıştır. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Karan Johar üstlenmiştir. Ağlamadan duramayacaksınız.