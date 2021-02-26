Hint dizileri: Aile ile izlenecek 8 Hint dizisi

Hint dizileri sadece Hindistan televizyonlarında değil aynı zamanda tüm dünya ülkeleri televizyon kanallarında yayınlanıyor. Neredeyse her gün yayınlanan Hint dizi bölümleri, izleyicilerini derinden etkilerken aynı zamanda düşündürüyor. Son yıllarda Latin Amerikan dizilerinin yerini almaya başlayan Hint aile dizileri müzikal yönleri ve dramatik hikâyeleriyle ön plana çıkıyor. Hindistan’ın yanında özellikle Türkiye’de yaşayan ev hanımları Hint dizilerini merakla takip ediyorlar.

Aile ile izlenecek Hint dizileri

Hint dizileri, komedi veya dram türleriyle genellikle izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte, ailenizle birlikte izleyebileceğiniz 8 Hint dizisi:

Malgudi Days - 1987-2006, Imdb 9,5

1987 yılında yayımlanmaya başlamış olan bu Hint dizisi 2006 yılında final bölümü ile sona ermiştir. Malgudi Days Hint dizisi IMDB puanı olarak 9,5 puan almıştır. Hint dizisi 54 bölüm sürmüştür. Dizinin yazar R. K. Narayan’ın eserlerinden ilham alınarak çekilmiştir. Dizide Hindistan’ın güneyinde yer alan bir köy hayatı anlatılıyor. Bu köyde yaşayan insanların Hindistan geleneklerine uygun nasıl yaşadığı ve geçindiği anlatılıyor.

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TVF Pitchers - 2015, Imdb 9,2

Hint dizisi en çok aileler tarafından izlenen 2015 yılında youtube üzerinden sadece 5 bölüm yayınlanan bir dizidir. Hint komedi dizisi, The Viral Fever tarafından bulunmuş ve Arunabh Kumar tarafından geliştirilmiştir. Bu Hint dizisi 9,2 IMDB puanına sahiptir. Dizinin konusu dört yakın arkadaşın bir start-up şirketi kurması ile başlar. Bu Hint dizisi aynı zamanda Amerikan Entourage dizisi ile benzerlikler taşır.

Office Office - 2001, Imdb 9

Hint dizisi 2001 yılında yayımlanmıştır. Dizinin toplamda 15 ödülü vardır. Komedi türündeki diziler arasında ikincilik ödülü vardır. Bu Hint dizisi IMDB puanı 9 puandır. Hint dizisinin konusu Hindistan’da kamu işlerinde yaşanan yolsuzluklar ve rüşvetlerdir. Tabii ki bu konular mizahi bir şekilde seyircilere aktarılır. Hint dizisinin hikâyesinde Mussadial isimli bir adamın iş hayatında yozlaşmış yetkilileri ile yaşadığı sorunlar komik bir şekilde ele alınıyor.

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Humsafar (Can Yoldaşı) - 2011, Imdb 9

Bu Hint aile dizisi 2011 ve 2012 yılları arasında yayımlanmıştır. Ülkemizde de televizyon kanallarında varlığını gösteren bu Hint dizisi 23 bölümden oluşuyor. Bu Hint dizisinde hem romantizm hem de dram konuları işleniyor. Hint dizisinin başrollerinde Mahira Khan, Fawad Khan ve Atiqa Odho oynuyorlardır. Bu dizi 2013 yılında verilen çoğu Hint ödülünün sahibi olmuştur. Hint dizisi IMDB sıralamasında 9 puan ile yüksek bir puana sahiptir.

Sarabhai Sarabhai – 2004/17, Imdb 8,9

2004 yılında başlayan bu dizi 2017 yılında final vermiştir. Bu Hint ailelerinin en çok tercih ettiği komedi türündeki Hint aile dizilerinden birisidir. Dizinin IMDB puanı 8,9’tur. Sarabhai ailesi üst sınıf bir ailedir ve Maya bu aileye üye olan birisidir. Maya orta duruma sahip bir ailenin oğlu ile evlenmek ister ve hikâye böyle başlar.

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P.O.W. Bandi Yuddh Ke – 2016/17, Imdb 8,9

2016 yılında yayımlanmaya başlanan bu Hint dizisi 2017 yılında final bölümü ile sona ermiştir. 8,9 IMDB puanına sahip olan bu Hint dizisi gerilim konusu seven kişiler için vazgeçilmez bir Hint dizisidir. 2016 ve 2017 yılları arasında yayınlanan bu dizi 126 bölüme sahiptir.

Mahabharat – 2013/14, Imdb 8,8

Bu Hint dizisi 2013 ve 2014 yılları arasında yayımlanmıştır. Bir sene içerisinde yayımlanan bu Hint dizisi başarılı oyuncuları ile 16 ödüle sahiptir. Hint dizisi 8,8 IMDB puanına sahip bir dizidir. Mahabharat Hindistan mitoloji tarihinin en önemli destanlarından birisini konu alır. Bu sebeple Hint dizi tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

Powder - 2010, Imdb 8,7

Powder dizisi 2010 yılında yayımlanmaya başlamış ve hala günümüzde yayımlanan bir Hint dizisidir. Bu Hint dizisinin oyuncu kadrosu çok güçlüdür bu sebeple yaklaşık 10 senedir televizyon sektöründe varlığını koruyabiliyor. Bu Hint aile dizisi Hindistan’ın en iyi aksiyon türündeki dizilerinin başında yer alır. Powder dizisinin sahip olduğu IMDB puanı 8,7’dir. Bu dizi Sony TV’de yayımlanıyor. Powder dizisi, Amerika’da yayımlanan The Wire dizisinin Hindistan versiyonudur.

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