Özgün Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?
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Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Yarı final bileti için Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaşacak. İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak. Peki Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Dünya Kupası çeyrek final Hırvatistan-Brezilya maçı detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvatistan - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel ilk 11, Hırvatistan - Brezilya çeyrek final maçı CANLI İZLE!
Hırvatistan-Brezilya maçı hangi kanalda?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?

Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00'de, Education City Stadı'nda karşılaşacak.

Hırvatistan-Brezilya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan-Brezilya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hırvatistan - Brezilya maçı ilk 11'leri ve kadroları

Hırvatistan kadrosu

  • 1 Dominik Livakovic
  • 6 Dejan Lovren
  • 19 Borna Sosa
  • 20 Josko Gvardiol
  • 22 Josip Juranovic
  • 8 Mateo Kovacic
  • 10 Luka Modric
  • 11 Marcelo Brozovic
  • 4 Ivan Perisic
  • 9 Andrej Kramaric
  • 16 Bruno Petkovic

Brezilya çeyrek final kadrosu

  • 1 Alisson Becker
  • 2 Danilo
  • 3 Thiago Silva
  • 4 Marquinhos
  • 14 Eder Militao
  • 5 Casemiro
  • 7 Lucas Paqueta
  • 10 Neymar
  • 11 Raphinha
  • 20 Vinicius Junior
  • 9 Richarlison

Hırvatistan Brezilya çeyrek final maçı
Hırvatistan Brezilya çeyrek final maçı

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Neymar'ın gözü Pele'nin rekorunda

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?
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Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?
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