Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Çeyrek finale yükselen takımlar belli olurken, maçların ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başladı. İşte Dünya Kupası çeyrek final maç takvimi ve eşleşmeler.

5 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde ise Japonya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer maç ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynandı. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale Hırvatistan'ın rakibi oldu.

6 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde Fas ve İspanya mücadele etti. Normal süresi golsüz biten mücadelede Fas penaltılarla İspanya'yı turnuvadan elemeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunun son mücadelesi ise Portekiz ve İsviçre arasında oynandı. Müthiş mücadelede Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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İngiltere, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. "Horozlar", çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle 10 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

2022 Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takınlar

Hollanda

Arjantin,

Fransa,

İngiltere,

Brezilya

Hırvatistan

Fas

Portekiz

9 Aralık Cuma Dünya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi Dünya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Dünya Kupası üçüncülük maçları ne zaman?

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Böylelikle 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak final maçı ile sona ermiş olacak.



