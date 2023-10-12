Hırvatistan Türkiye milli maçı canlı yayın heyecanı başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde, Türkiye Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan mücadelesinde ise galibiyet için elinden geleni yapacak. A Millî Takım, grup elemelerinde Hırvatistan'ın ardından Letonya ve Galler ile mücadele edecek. Gözler şimdi Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın bilgisinde. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifreli mi?

Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Opus Arena’da oynanacak Hırvatistan Türkiye mücadelesi 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Montella, A Milli Takım kariyerinde ilk sınavını Hırvatistan karşısında verecek. Milli takım aday kadrosu belli oldu.





MONTELLA İLK MAÇINDA

A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

HIRVATİSTAN 4 MAÇ 10 PUAN

TÜRKİYE 5 MAÇ 10 PUAN

ERMENİSTAN 5 MAÇ 7 PUAN

GALLER 5 MAÇ 7 PUAN

LETONYA 5 MAÇ 0 PUAN

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

Hırvatistan - Türkiye A Millî Maçı Taraftar Bilgilendirmesi

Stadın hemen dışında ve doğu tarafında sabah saat 10:00'dan itibaren "taraftar eğlence alanı" düzenlendiği Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından belirtilmiştir. Alanda futbola dair çeşitli aktiviteler olacağı belirtilmiştir.

Maç için stadyum kapıları saat 18:00'de açılacaktır.

Özel araçları ile gelen seyircilerimiz için etrafı bariyerli olarak güvenli alanda, hemen B4 tribünün arkasında misafir seyirci otoparkı mevcuttur.

Türk seyirciler için stadın kuzey tarafında B4 tribününde yer ayrılmıştır.

Biletler kişiye özel basılmış durumda olup, girişte kimlik kontrolü ile içeriye girişler kabul edilecektir.

Bilet kontrolü sonrası üst arama yapılarak giriş yapılacaktır.

Stadyum alanına meşale getirilmemesi, sahaya fırlatılabilecek yabancı cisim getirilmemesi, herhangi bir yanıcı yakıcı cisim getirilmemesi önemle rica olunur. Bu yasak maddeleri içeri sokmaya çalışan kişiler hakkında Hırvatistan Polisi tarafından yasal işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Stadyum içerisine boyu 1.20 metreyi geçmeyen sadece Türk bayrağı ve Hırvat bayrağı alınacağı başka bayrakların kabul edilmeyeceği, boyu 1.20 metreyi geçmeyen güvenlik tarafından uygun bulunan pankartların kabul edileceği belirtilmiştir.

Stadyumda tribünlerde, merdivenlerde durulmaması, geçiş yollarının kapatılmaması, yasaklı maddeleri sokup sportif davranış dışına çıkılmaması, ülkemizin ceza alıp diğer maçlarda seyircisiz oynamaması adına önemlidir.

Girişlerde ve gerekli mahallerde Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Türk polislerimiz Hırvat polislerine yardımcı olmak ve gözlem yapmak adına görev alacaktır.

B4 tribününde yeteri kadar yiyecek ve içecek bulundurulacağı belirtilmiştir.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Opus Arena

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Modric, Brozovic, Ivanusec, Pasalic, Ivan Perisic, Petar Musa

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella



