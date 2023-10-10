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Süper Lig'de milli ara takvimi belli oldu! Milli maçlar ne zaman başlayacak?

Milli maç arası ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF Süper Lig fikstürü ile tarih detayı netlik kazandı. Ay yıldızlı ekip EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile mücadele edecek. Peki Süper Lig milli maç arası ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte ayrıntılar...

12:19 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper lig milli ara

Süper lig milli ara

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte TFF tarafından açıklanan tarihler ve detaylar...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.

21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Türkiye-Letonya maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



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