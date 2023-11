NBA’de Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi. Milwaukee Bucks - New York Knicks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.