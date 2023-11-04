NBA’de Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks evinde New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Milwaukee Bucks - New York Knicks maç özeti haberimizde.
MİLWAUKEE BUCKS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109
Miami Heat-Washington Wizards: 121-114
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)