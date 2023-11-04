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Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyete yetmedi: Bucks 110-105 Knicks

NBA’de Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi. Milwaukee Bucks - New York Knicks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:43 - 4/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
NBA’de Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

NBA’de Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks evinde New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Milwaukee Bucks - New York Knicks maç özeti haberimizde.

MİLWAUKEE BUCKS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109

Miami Heat-Washington Wizards: 121-114

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)



#Milwaukee Bucks
#New York Knicks
#NBA
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