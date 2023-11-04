Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti. Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı. Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu. Denver Nuggets - Dallas Mavericks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.