İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 kamu personeli alınacaktır. Sürece dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
İçişleri Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman?
İçişleri Bakanlığına 80 İçişleri uzman yardımcısı alınacak. İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına sözlü sınav sonucuna göre üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerden mezun 80 İçişleri uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Adaylar 19-23 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi kullanarak "www.icisleri.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere bakanlığın internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.