Idrissa Camara kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

18 Haziran 1998 Senegal-Dakar doğumlu olan Camara, profesyonel kariyerine 2017 yılında Sacré-Cur Kulübü’nde başladı. Daha sonra kariyerine Ümraniyespor ile devam eden Camara, 9 gol 9 asist ile bir sezonun ardından Dijon kulübüne transfer oldu. Camara kariyerinde 50’si TFF 1.Lig olmak üzere 83 maça çıktı.