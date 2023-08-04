|
Özgün

Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde hazırlık kampını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp Idrissa Camara’yı renklerine bağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle geçtiğimiz sezon Fransa’nın 3. Lig ekibi Dijon’da forma giyen Camara ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Peki, Idrissa Camara kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

18:07 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Idrissa Camara kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Idrissa Camara kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlendi. Peki, Idrissa Camara kimdir? İşte detaylar.

IDRİSSA CAMARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

18 Haziran 1998 Senegal-Dakar doğumlu olan Camara, profesyonel kariyerine 2017 yılında Sacré-Cur Kulübü’nde başladı. Daha sonra kariyerine Ümraniyespor ile devam eden Camara, 9 gol 9 asist ile bir sezonun ardından Dijon kulübüne transfer oldu. Camara kariyerinde 50’si TFF 1.Lig olmak üzere 83 maça çıktı.

IDRİSSA CAMARA 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Boluspor’un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde hazırlık kampını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp Idrissa Camara’yı renklerine bağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle geçtiğimiz sezon Fransa’nın 3. Lig ekibi Dijon’da forma giyen Camara ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.




#Idrissa Camara
#Boluspor
#Turgay Altay
#Trendyol 1. Lig
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı