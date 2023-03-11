Tuzlaspor 1-0 Boluspor
Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Tuzlaspor ve Boluspor karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan taraf Tuzlaspor oldu.
TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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#Aaron Leya Iseka
31 dakika önce
Tuzla 3 puana tek golle ulaştı: Tuzlaspor 1-0 Bolusspor
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