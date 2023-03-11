Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Sakaryaspor evinde Yılport Samsunspor’u konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı nefes kesen maçta Yılport Samsunspor rakibini 1-0 mağlup etti. Gol dakika 7’de Gaetan Laura’dan gelirken Samsunspor Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu’nun gördüğü kırmızı kartlarla maçın son 10 dakikasını 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Sakaryaspor’da ise Ümit Kurt 71. dakikada kırmızı kart gördü. Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.