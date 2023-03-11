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Tuzla 3 puana tek golle ulaştı: Tuzlaspor 1-0 Bolusspor

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Tuzlaspor evinde Boluspor’u konuk etti. Maç Tuzlaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 20’de Aaron Leya Iseka’dan (pen.) geldi. Maçın 18. dakikasında Boluspor’da Naby Oulare kırmızı kart görürken Tuzlaspor’da Bilal Başacıkoğlu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu yapılan itirazlar nedeniyle 2 kırmızı kart da Boluspor yedek kulübesine gösterdi. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 28’e çıkararak 12. sırada yer aldı. Tuzlaspor - Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:31 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Tuzlaspor 1-0 Boluspor

Tuzlaspor 1-0 Boluspor

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Tuzlaspor ve Boluspor karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan taraf Tuzlaspor oldu.

TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ

Tuzlaspor - Boluspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Tuzlaspor
#Boluspor
#maç özeti
#Spor toto 1. lig
#Aaron Leya Iseka
31 dakika önce
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Tuzla 3 puana tek golle ulaştı: Tuzlaspor 1-0 Bolusspor
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