Sakaryaspor 0-1 Samsunspor
Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. 9 kişi kalan Yılport Samsunspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.
SAKARYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
SAKARYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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#Gaetan Laura
2 hours ago
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