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Yılport Samsunspor Sakarya deplasmanından 9 kişiyle galip geldi

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Sakaryaspor evinde Yılport Samsunspor’u konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı nefes kesen maçta Yılport Samsunspor rakibini 1-0 mağlup etti. Gol dakika 7’de Gaetan Laura’dan gelirken Samsunspor Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu’nun gördüğü kırmızı kartlarla maçın son 10 dakikasını 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Sakaryaspor’da ise Ümit Kurt 71. dakikada kırmızı kart gördü. Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:32 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sakaryaspor 0-1 Samsunspor

Sakaryaspor 0-1 Samsunspor

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. 9 kişi kalan Yılport Samsunspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

SAKARYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Sakaryaspor
#Yılport Samsunspor
#Spor toto 1. lig
#puan durumu
#maç özeti
#Gaetan Laura
2 hours ago
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Yılport Samsunspor Sakarya deplasmanından 9 kişiyle galip geldi
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