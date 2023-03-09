Gençlerbirliği 0-0 Denizlispor
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Gençlerbirliği ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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#Mehmet Türkmen
26 dakika önce
Gençlerbirliği - Denizlispor maçından kazanan çıkmadı
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