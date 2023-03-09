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Gençlerbirliği - Denizlispor maçından kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Gençlerbirliği evinde Denizlispor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda Mehmet Türkmen’in yönettiği kritik maçta kazanan çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Düşme potasında bulunan her iki takımda bu sonuçla 17 puanla 16. ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği - Denizlispor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:59 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gençlerbirliği 0-0 Denizlispor

Gençlerbirliği 0-0 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Gençlerbirliği ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

Gençlerbirliği - Denizlispor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Gençlerbirliği
#Denizlispor
#Spor Toto 1. Lig
#Eryaman
#Mehmet Türkmen
26 dakika önce
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Gençlerbirliği - Denizlispor maçından kazanan çıkmadı
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