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Bodrum uzatmalarda yıkıldı: Manisa FK 2-1 Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Manisa FK evinde Bodrumspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip Manisa uzatmalarda bulduğu iki golle rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 23’ Cenk Şen, 90+3’ David Domgjoni ve 90+6’ Anıl Koç’tan geldi. Manisa FK bu sonuçla 36 puanla 8. sırada yer alırken Bodrumspor zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Manisa FK - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:04 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manisa FK 2-1 Bodrumspor

Manisa FK 2-1 Bodrumspor


Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Manisa FK ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasını 1-0 önde getiren Bodrumspor uzatmalarda 2 gol yiyerek maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

MANİSA FK - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Manisa FK - Bodrumspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Manisa FK
#Bodrumspor
#Spor Toto 1. Lig
#Anıl Koç
#David Domgjoni
1 hour ago
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Bodrum uzatmalarda yıkıldı: Manisa FK 2-1 Bodrumspor
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