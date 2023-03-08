Manisa FK 2-1 Bodrumspor
Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Manisa FK ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasını 1-0 önde getiren Bodrumspor uzatmalarda 2 gol yiyerek maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
MANİSA FK - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
MANİSA FK - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Manisa FK
#Bodrumspor
#Spor Toto 1. Lig
#Anıl Koç
#David Domgjoni
1 hour ago
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