Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Erzurumspor FK evinde Keçiörengücü’nü konuk etti. Keçiörengücü dakika 87’de Muhammed Furkan Özhan’ın kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Bu sonuçla puanını 43’e çıkaran Keçiörengücü ligde 4. sırada yer aldı. Erzurum FK - Keçiörengücü maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.