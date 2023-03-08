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Keçiörengücü 3 puana tek golle ulaştı: Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Erzurumspor FK evinde Keçiörengücü’nü konuk etti. Keçiörengücü dakika 87’de Muhammed Furkan Özhan’ın kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Bu sonuçla puanını 43’e çıkaran Keçiörengücü ligde 4. sırada yer aldı. Erzurum FK - Keçiörengücü maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:16 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü

Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Erzurumspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Keçiörengücü deplasmanda 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Keçiörengücü maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU






#Erzurumspor
#Keçiörengücü
#Spor Toto 1. Lig
#Muhammed Furkan Özhan
34 dakika önce
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Keçiörengücü 3 puana tek golle ulaştı: Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü
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