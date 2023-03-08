Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Manisa FK evinde Bodrumspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip Manisa uzatmalarda bulduğu iki golle rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 23’ Cenk Şen, 90+3’ David Domgjoni ve 90+6’ Anıl Koç’tan geldi. Manisa FK bu sonuçla 36 puanla 8. sırada yer alırken Bodrumspor zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Manisa FK - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.