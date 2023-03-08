Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Erzurumspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Keçiörengücü deplasmanda 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Erzurumspor
#Keçiörengücü
#Spor Toto 1. Lig
#Muhammed Furkan Özhan
34 dakika önce
Keçiörengücü 3 puana tek golle ulaştı: Erzurumspor FK 0-1 Keçiörengücü
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