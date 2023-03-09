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Eyüpspor Bandırma deplasmanından 1-0 galip gelerek liderliğini korudu

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bandırmaspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Eyüpspor dakika 20’de Halil Akbunar’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor bu sonuçla ligde puanını 50’ye çıkarak liderliğini korudu. Bandırmaspor - Eyüpspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:34 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bandırmaspor 0-1 Eyüpspor

Bandırmaspor 0-1 Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bandırmaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maç Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Bandırmaspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Bandırmaspor
#Eyüpspor
#Spor Toto 1. Lig
#Halil Akbunar
#puan durumu
10 dakika önce
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Eyüpspor Bandırma deplasmanından 1-0 galip gelerek liderliğini korudu
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