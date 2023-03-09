Bandırmaspor 0-1 Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bandırmaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maç Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Bandırmaspor
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#Spor Toto 1. Lig
#Halil Akbunar
#puan durumu
10 dakika önce
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