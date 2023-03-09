Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Gençlerbirliği evinde Denizlispor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda Mehmet Türkmen’in yönettiği kritik maçta kazanan çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Düşme potasında bulunan her iki takımda bu sonuçla 17 puanla 16. ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği - Denizlispor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.